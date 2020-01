Stanislav Zavadlav: Imam u SMS porukama prijetnje koje su mi slali, spominjali su mi i sina

Nakon današnjeg incidenta u Splitu oglasio se i Stanislav, brat Filipa Zavadlava osumnjičenog za trostruko ubojstvo.

- Lako za to što su mene napali, nego što su izgubljena tri života. Mene su napali misleći da se osvećuju i misleći da to može išta promijeniti. A to ne može ništa promijeniti. Ja im nisam ni stiga reć. Oni mene smatraju krivim za sve jer novine pišu kako je on branio brata - kazao je za Index Stanislav s kojim je tijekom intervjua bila prisutna zaposlenica jedne udruge.

Dodao je i kako novine ne pišu točne informacije o njegovoj obitelji i njemu samom. Rekao je i kako je njegov brat imao problema s Marinom Bobanom i Juricom Torlakom te da su oni iznuđivali novac od njega i da je postojao sukob među njima, ali da on sam nije znao sve detalje.

- Iznosili su, iman čak u sms porukama prijetnje i za mene i za moju obitelj. I kad su spominjali mog sina, ja sam razgovarao sa svojim bratom, ali nisam znao da je on tako nešto… - objasnio je Stanislav i dodao da u posljednjih 20 dana Filip nije bio psihički stabilan. Tvrdi da nije spavao i da je izgledao kao da ga nešto tišti. Navodi da mu je žao zbog onog što je brat učinio i da je znao što se spreman, spriječio bi brata.

- Zbilja nije zaspao minute 13 dana. I onda je došao 14. dan, kad je bio i van sebe počinio nešto grozno. Bio je rastrojen - prisjetio se Stanislav.

Dodao je i da njegov brat nije imao namjeru ubiti Ožić Paića.

- Posli mi je rekao: ‘Ajme, puca sam u Paića, ne znam je li ozlijeđen ili je mrtav.’ Onda smo posli na televiziji čuli da je umra. Njemu je neizmjerno bilo ža što je puca u Paića jer ga je zamijenio. A ova dvojica su mu, koliko sam razumio, bili meta. Da sam to znao, ja bih to spriječio pošto-poto. I meni je žao obitelji i svakoga od stradalih. I to su tri mlada života. I ne mogu opisati koliko je meni žao - ispričao je.

Danas nije otišao na policiju zato što bi, kako navodi, tamo bi zadržan jer je ovisnik.

Za brata ima samo lijepe riječi, kazao je kako se 'uredija od kad je doša s broda'. Također, Filip je njemu i drugom bratu zamjerao što imaju kontakte s drogom.

- Mene naziva narkomanom. Što se toga tiče, on je bio čist, ali evo vidite, prelomi se i najčišćem čovjeku. Možda da je bio pod kojim sedativom to se ne bi dogodilo - dodao je.