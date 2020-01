Stanislav Zavadlav prikrivao oguljotinu i hematom na desnom oku

Najlakše mi je za to. Momci koji su to učinili, ja ih poznajem. Neću otkriti tko su. Meni je još teže što su tri mlada života izgubljena – kratko je na ulazu u Županijski sud nešto nakon devet sati izjavio Stanislav Zavadlav, mlađi brat Filipa Zavadlava osumnjičenog za trostruko ubojstvo počinjeno u subotu u Splitu.

Napadnut u autobusu

Stanislav, odnosno Stane, kako ga u gradu zovu, na sud je došao sa sunčanim naočalama kojima je djelomično prikrio oguljotinu i hematom na desnom oku – ozljede zadobivene večer prije na splitskim Kilama – i njegova je izjava ispred suda bila komentar na taj napad koji nije prijavio policiji, niti im se istu večer htio javiti, a odbio je i liječničku pomoć. – Iden po oca, posli ću vam sve reć’ – kazao je zamaknuvši kroz vrata nedaleko od kojih su bili policajci u civilu, baš kao i na obližnjem parkiralištu. No, ubrzo je Zavadlav iz suda užurbano otišao u pratnji dvojice inspektora. Svoju tamnoplavu jaknu preokrenuo je na narančastu stranu, valjda kako bi se prikrio. Otac Ante, koji je na sud došao nešto prije devet sati i pokrivajući se ušao u zgradu, izišao je na stražnji izlaz. Obojica su trebala svjedočiti na prvom istražnom ročištu, no to se na kraju nije dogodilo. – Na ispitivanju pred sucem istrage bili su pozvani otac i brat osumnjičenika, ali su zbog jučerašnjeg događaja pod stresom i zbog toga nisu mogli dati izjavu. Obvezali su se da će idući tjedan, kada budu spremni, dati izjavu državnom odvjetniku koji vodi istragu.

Neće se koristiti blagodati nesvjedočenja, svjedočit će, ali to nisu bili u stanju – rastumačio je glasnogovornik suda Damir Romac dodavši još kako pretpostavlja da će spis biti poslan u Zagreb, gdje će biti provedeno vještačenje Filipa Zavadlava kojeg tužiteljstvo sumnjiči da je ubojstva počinio iz bezobzirne osvete “prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegova brata i njega osobno”. Policija je Stanislava odvela sa suda kako bi ga ispitali u vezi s napadom koji je odvjetnik njegova brata Branko Šerić okarakterizirao sigurnosnim propustom i neozbiljnim postupanjem policije. No, u policiji takve kritike na svoj račun odbacuju, a glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Antonela Lolić kaže da su “poduzete sve razumne mjere zaštite”, no nije objasnila detaljnije što to podrazumijeva: – Događaj nam nije prijavio on, ali smo slijedom zaprimljenih informacija na terenu poduzeli sve mjere i radnje iz nadležnosti policije. Provodimo kriminalističko istraživanje. I do sada smo poduzeli sve mjere zaštite, ali je problem što oštećeni nije želio surađivati s policijom. I dalje poduzimamo sve mjere i radnje iz policijske nadležnosti te ćemo pronaći kvalitetno rješenje – kazala je glasnogovornica.

Odvjetnik Branko Šerić potvrđuje da obitelj sada ima policijsku zaštitu i da ih čuva policija, što su u početku, kako doznajemo, odbijali. Nekoliko sati nakon napada na Stanislava, koji se dogodio u autobusu, a koji, prema informacijama iz policije, nisu vidjeli ni vozač ni putnici, Stanislav Zavadlav je u razgovoru za Index kazao zašto napad nije htio prijaviti: – Nisam otišao u policiju zato što bih u policiji bio zadržan, a inače sam ovisnik. I ne mogu raditi sve što mogu raditi na slobodi. No to što sam ovisnik nije dovelo do ovoga. Napali su me jer misle da se osvećuju i da time nešto mogu promijeniti – kazao je.

Slučajno ubojstvo?

Prema njegovim riječima, Marina Ožića Paića Filip je ubio slučajno jer ga je zamijenio s drugom osobom dok je sa žrtvama Marinom Bobanom i Juricom Torlakom problema imao jer su oni od njega iznuđivali novac pa je postojao sukob među njima.

Tvrdi da nije točno da ih je Filip ubio kako bi njega spasio, a probleme koje je imao nije htio prijaviti policiji jer je mislio da se ništa ne bi promijenilo. – Mi smo do sada imali nekih iskustava s policijom, i sve je ispalo totalno izvrnuto. Na primjer, kad je moj otac mene napao, on je zvao policiju, a ja sam dobio prijavu – rekao je.