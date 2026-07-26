Zračni napadi na Iran iznenada stali, procurio pravi razlog: 'Nestaje nam ključnog streljiva'

Drugu noć zaredom nije bilo američkih zračnih napada na Iran, a američki mediji izvijestili su o mogućoj nestašici streljiva nakon gotovo pet mjeseci rata, piše u nedjelju Afp. Iako je američki predsjednik Donald Trump u petak rekao da razmatra još intenzivnije zračne napade na Iran, američka vojska u nedjelju je u zoru objavila da neće biti napada. Ni zemlje u regiji nisu izvijestile ni o kakvim iranskim napadima.

Iako prijeti Iranu, Donald Trump je ipak ustvrdio da dijalog s Teheranom nije prekinut. "Zapravo, upravo sada razgovaramo s njima", rekao je o iranskom vodstvu. "Mislim da postaju sve ozbiljniji kako dani prolaze, možda iz nekog očiglednog razloga", dodao je, aludirajući na američke zračne napade.

Prema New York Timesu, koji se poziva na dva izvora, američka vlada zabrinuta je zbog iscrpljivanja zaliha za sustave proturaketne obrane Patriot i drugih obrambenih sredstava koji štite zaljevske države, koje Iran cilja kao odmazdu za američke napade. Novine također izvještavaju o strahovima od eskalacije sukoba. CNN, pozivajući se na izvor u američkom Ministarstvu obrane, također je izvijestio da su vojne operacije protiv Irana "na pauzi", navodeći iste razloge.

FILE PHOTO: 37th Air Defense Missile Squadron's Patriot missile systems, on the day of a ceremony announcing it's full combat readiness for the Integrated Battle Command System (IBCS) attended by Poland's Defence Minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz and U.S. Ambassador to Poland Thomas Rose, at the 3rd Warsaw Air Defense Missile Brigade's base in Sochaczew, Poland, December 18, 2025. Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND./File Photo Photo: Jacek Marczewski/Agencja Wyborcz/REUTERS Foto: Jacek Marczewski/Agencja Wyborcz

Rat na Bliskom istoku, koji je započeo 28. veljače izraelsko-američkom kampanjom bombardiranja Irana, ubio je tisuće ljudi u regiji. Također je potresao globalno gospodarstvo zbog poremećaja prometa kroz Hormuški tjesnac kojim je prije rata prolazila petina svjetske trgovine ugljikovodicima. Memorandum o razumijevanju koji su 17. lipnja potpisale Sjedinjene Države i Iran, a koji je uključivao prekid vatre i predviđao početak 60-dnevnog ciklusa mirovnih pregovora, propao je manje od mjesec dana nakon što je stupio na snagu.

Dok se čini da je u zadnja dva dana nastupilo zatišje u Zaljevu, nova fronta u ratu otvorena je nastavkom neprijateljstava 13. srpnja između Saudijske Arabije i pobunjenih hutista u Jemenu, koje podržava Teheran. Kontrola zračnog prostora zemlje ponovno je rasplamsala neslogu.

Iran je poslao avion s pobunjeničkom delegacijom u Sanu bez traženja odobrenja od Rijada, suprotno praksi u posljednjih deset godina, što je izazvalo zračne napade na zračnu luku Sana, koji se pripisuju kraljevstvu. Kao odgovor, Hutiji su prvi put od 2022. napali saudijski teritorij. Hutisti su napali saudijske naftne instalacije duž obale Crvenog mora.

Iran je optužio Ukrajinu da je gađala jedan od njihovih trgovačkih brodova u Kaspijskom jezeru. Ministarstvo je pozvalo ukrajinskog otpravnika poslova u Teheranu kako bi prosvjedovalo zbog napada koji je opisalo kao "neprijateljski i kriminalni", izvijestila je državna novinska agencija IRNA. Iranska osuda poklopila se s komentarima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je Kijev primijetio da Rusija Iranu prosljeđuje satelitske podatke o Bliskom istoku kako bi mu omogućila usmjeravanje udara u regiji.