Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRAMA NA NJEMAČKOJ AUTOCESTI

Kamper se velikom brzinom zabio u kolonu, ozlijeđeno 34 ljudi, među njima i djeca

Ilustrativna fotografija
Annegret Hilse/REUTERS
VL
Autor
Laura Bonetti/Hina
26.07.2026.
u 08:23
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Svi ozlijeđeni imali su lakše do umjerene ozljede i nikome nije ugroženo životno stanje, rekao je glasnogovornik policije.

Ukupno 34 osobe, uključujući nekoliko djece, ozlijeđeno je u sudaru više vozila na autocesti A9 u saveznoj njemačkoj pokrajini Tiringiji u subotu navečer nakon što se kamp-vozilo nije zaustavilo u prometnoj gužvi, objasnila je policija. Svi ozlijeđeni imali su lakše do umjerene ozljede i nikome nije ugroženo životno stanje, rekao je glasnogovornik policije.

Policija je rekla da vozač kampera koji je prevozio dvoje djece nije primijetio zastoj u prometu i zabio se u nekoliko vozila. Oštećeno je devet vozila, uključujući dva minibusa koji su prevozili 11 djece s visokim potrebama za podrškom i osam njegovatelja.

Autocesta prema Berlinu bila je zatvorena oko pet i pol sati dok su hitne službe pružale pomoć i uklanjale vozila s mjesta nesreće. Policija je procijenila štetu na oko 350 tisuća eura

Gotovo 40 minuta prije sudara, oko 18 sati, na autocesti A9 u smjeru Münchena prevrnula se prikolica s konjem. Zbog te je nesreće autocesta bila potpuno zatvorena u oba smjera, što je stvorilo veliku kolonu u suprotnom smjeru, čiji kraj vozač kampera nije na vrijeme primijetio.

FOTO Tip u BiH otvorio restoran Putin, a pazite kako je sad nazvao novi kafić: Lokali su puni slika dvaju moćnika
Ilustrativna fotografija
1/23
Ključne riječi
Njemačka prometna nesreća

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar nisam rekao
nisam rekao
08:58 26.07.2026.

A šta je sa napadom gay paradi u Berlinu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!