Kamper se velikom brzinom zabio u kolonu, ozlijeđeno 34 ljudi, među njima i djeca

Ukupno 34 osobe, uključujući nekoliko djece, ozlijeđeno je u sudaru više vozila na autocesti A9 u saveznoj njemačkoj pokrajini Tiringiji u subotu navečer nakon što se kamp-vozilo nije zaustavilo u prometnoj gužvi, objasnila je policija. Svi ozlijeđeni imali su lakše do umjerene ozljede i nikome nije ugroženo životno stanje, rekao je glasnogovornik policije.

Policija je rekla da vozač kampera koji je prevozio dvoje djece nije primijetio zastoj u prometu i zabio se u nekoliko vozila. Oštećeno je devet vozila, uključujući dva minibusa koji su prevozili 11 djece s visokim potrebama za podrškom i osam njegovatelja.

Autocesta prema Berlinu bila je zatvorena oko pet i pol sati dok su hitne službe pružale pomoć i uklanjale vozila s mjesta nesreće. Policija je procijenila štetu na oko 350 tisuća eura.

Gotovo 40 minuta prije sudara, oko 18 sati, na autocesti A9 u smjeru Münchena prevrnula se prikolica s konjem. Zbog te je nesreće autocesta bila potpuno zatvorena u oba smjera, što je stvorilo veliku kolonu u suprotnom smjeru, čiji kraj vozač kampera nije na vrijeme primijetio.