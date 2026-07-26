Povijesni raskol potresa najveću poljsku desnu stranku

Zbog niza važnih izbora s velikim ulogom u više europskih zemalja sljedeću su godinu već proglasili europskom "superizbornom godinom". Najvažniji izbori s potencijalno dalekosežnim posljedicama za cijelu Europu održavaju se u Francuskoj, kao i još sedam država članica Europske unije, među ostalima i u Poljskoj. I baš u trenutku kada se ozbiljno špekuliralo o vjerojatnom povratku ultrakonzervativne desne stranke Pravo i pravda (PiS) na vlast u najvećoj i najvažnijoj novoj članici EU, vodeću oporbenu stranku potresao je povijesni raskol, koji bi joj mogao zakomplicirati i onemogućiti povratak na vlast.