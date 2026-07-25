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NAKON UKRAJINSKIH NAPADA

Zaharova: Ukrajina napadima pokazuje zvjerski nacistički osmijeh

Russian Foreign Minister Lavrov holds annual press conference in Moscow
SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
25.07.2026.
u 22:37
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Ukrajinskim dronovima napadnuta je tvrtka za obrambenu opremu u Kirovu ranije ovog tjedna. Guverner Aleksandar Sokolov rekao je da je došlo do raketnog napada na tvornicu u gradu, koji se nalazi oko 800 kilometara sjeveroistočno od Moskve.

"Kijev gubi u ratu, a nije u stanju preokrenuti tijek borbi pa iskaljuje bijes na civilnom stanovništvu", citirala ju je agencija. Rekla je da će i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i "njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin". Zaharova, poznata po svojoj oštroj retorici, posebno se usredotočila na nedavne ukrajinske napade na Kirov u Rusiji i na ukrajinsku Zaporišku regiju koja je pod kontrolom Moskve.

Ukrajinskim dronovima napadnuta je tvrtka za obrambenu opremu u Kirovu ranije ovog tjedna. Guverner Aleksandar Sokolov rekao je da je došlo do raketnog napada na tvornicu u gradu, koji se nalazi oko 800 kilometara sjeveroistočno od Moskve. U napadima je ubijeno šest, a ranjeno 26 ljudi, priopćio je kasnije.

U ukrajinskim napadima dronovima ubijeno je najmanje 12 ljudi u dijelu Zaporiške regije na jugu Ukrajine koja je pod ruskom kontrolom, prema okupacijskim vlastima. Još je 19 ljudi ranjeno, rekao je Jevgenij Balitskij, šef vlade koju je postavila Moskva. Prema tim vlastima, u napadu tijekom noći pogođen je turistički objekt u naselju Kirilivka. Te se tvrdnje ne mogu neovisno provjeriti.

Zaharova je optužila Ukrajinu da "hladnokrvno" napada rusko civilno stanovništvo, pokazujući pritom svijetu svoj "zvjerski nacistički osmijeh". Ruske oružane snage vode razorni rat protiv Ukrajine već više od četiri godine. U najnovijim etapama rata ruska vojska sve više cilja civilnu infrastrukturu, uzrokujući velike žrtve među ukrajinskim stanovništvom.

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Ključne riječi
Rusija Maria Zaharova

Komentara 2

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Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
23:00 25.07.2026.

Zašto je Ukrajina danas pogodila iranski trgovački brod u Kaspijskom jezeru? Što želi postići?

Avatar Moloh
Moloh
22:41 25.07.2026.

Kmečanje rusonacista je melem za moje uši.

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