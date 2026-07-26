Pakao se širi: Požari izmiču kontroli, buktinje gutaju sve pred sobom, potvrđena i prva žrtva

Veliki šumski požari nastavljaju harati jugozapadom Europe, prisilivši više od 250.000 ljudi na evakuaciju iz Francuske i Španjolske. Vatra je zahvatila golema područja, gust dim prekrio je dijelove kontinenta, a svakodnevni život ozbiljno je poremećen. U Španjolskoj je potvrđena i prva smrtna žrtva.

Najteža situacija trenutačno je u Francuskoj i Španjolskoj. Francuski premijer Sébastien Lecornu upozorio je da bi nadolazeći sati mogli biti posebno teški zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji otežavaju gašenje požara. U zemlji istodobno gori oko 30 požara, a dosad je izgorjelo gotovo 100.000 hektara površine, što vlasti nazivaju dosad nezabilježenom situacijom. U gašenju sudjeluju 1.400 vatrogasaca, 1.500 pripadnika vojske i 1.700 pripadnika sigurnosnih službi.

U jugozapadnoj Francuskoj vlasti su tijekom subote naredile nove evakuacije u departmanu Gironde. Stanovnici najmanje pet gradova upućeni su prema Bordeauxu, gdje su tisuće ljudi smještene u privremena skloništa. Ranije je objavljeno da na tom području istodobno gori tridesetak požara.

Procjenjuje se da je iz regija Gironde i Landes evakuirano oko 200.000 ljudi. Oko 7.000 njih smješteno je u velikom izložbenom centru u Bordeauxu, koji je također obavijen dimom. Među evakuiranima su brojne obitelji s djecom i kućnim ljubimcima, a mnogi ističu da ne znaju kada će se moći vratiti svojim domovima. Jedan stanovnik Bordeauxa opisao je za CNN kako je nebo bilo potpuno žuto od dima, zbog čega su mnogi cijeli dan proveli u zatvorenim prostorima s zatvorenim prozorima. Neki su izlazili van noseći zaštitne maske kako bi izbjegli udisanje dima.

Teška situacija vlada i u Španjolskoj, gdje se stotine vatrogasaca bore kako bi spriječile spajanje dvaju velikih požara zapadno od Madrida. Požari u pokrajinama Ávila i okolici Madrida zahvatili su gotovo 45.000 hektara, a oko 90.000 ljudi evakuirano je ili se sklonilo na sigurno. U gašenju sudjeluje 2.737 pripadnika službi, 426 vozila i 21 zrakoplov, uz pomoć vatrogasnih timova iz Grčke, Italije i Portugala.

U istočnoj Španjolskoj požar je odnio i prvi ljudski život. Vlasti grada Manisesa, u pokrajini Valencia, potvrdile su smrt jedne osobe te proglasile dva dana službene žalosti. Požar se, prema njihovim riječima, iznimno brzo proširio zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i vjetra brzine između 20 i 35 kilometara na sat, no nekoliko sati kasnije stavljen je pod nadzor.

Požari trenutačno ne pogađaju samo Francusku i Španjolsku. Aktivni su i u Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu te drugim dijelovima Europe, a stručnjaci istodobno upozoravaju da toplinski valovi povezani s klimatskim promjenama stvaraju uvjete za sve intenzivnije i razornije požarne sezone.