Trump od saveznika zahtijeva da smanje ovisnost o SAD-u, a onda se ljuti kad oni tako i učine

Zašto je Donald Trump baš sada odlučio ponovno zaoštriti trgovinski spor sa svojom sjevernom susjedom? Premda iz Washingtona poručuju kako je riječ o američkom odgovoru na navodnu kanadsku diskriminaciju američke automobilske industrije, mliječnih proizvoda i američkih alkoholnih pića, u Trumpovu slučaju teško je sa sigurnošću dokučiti što je točno u pozadini i što ga je motiviralo za napad. Trump u posljednje vrijeme ponovno stalno prijeti Kanađanima, što znači da vjerojatno ima više razloga za nezadovoljstvo. Možda je, tko zna, bijesan zato što je, za razliku od kanadskog premijera Marka Carneya, nedavno brutalno izviždan na finalu Svjetskog prvenstva u nogometu, a možda je, baš kao što je u jednom trenutku i zaprijetio, odlučio sankcionirati Kanadu zbog dima od šumskih požara koji posljednjih dana iz Kanade stiže u Ameriku. Trump tvrdi da kanadske vlasti ne žele kontrolirati požare koji već danima pustoše šume, premda je riječ o požarima koje je zbog nepristupačnog terena uglavnom nemoguće kontrolirati. Trumpovi suradnici uvjeravaju medije da se najnovije carine Kanadi ne odnose na to, ali ne isključuju mogućnost novih carina u budućnosti upravo zbog toga.