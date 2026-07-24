Iranski ministar: 'Nećemo se podrediti SAD-u', nekoliko sati kasnije stiglo hitno upozorenje civilima

Napetosti na Bliskom istoku dodatno su eskalirale nakon što je Iran izveo nove napade dronovima na američke ciljeve u regiji, dok je istodobno civilima koji žive u blizini američkih vojnih baza upućeno upozorenje da se udalje najmanje 500 metara od tih objekata. Kako prenosi Al Jazeera, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da se Teheran neće podrediti pritiscima Sjedinjenih Američkih Država niti će tolerirati prijetnje.

Izjavu je dao tijekom sastanka Šangajske organizacije za suradnju u Kirgistanu, svega nekoliko sati nakon što je iranska vojska objavila da je pokrenula napade bespilotnim letjelicama na američke ciljeve u Bahreinu i Jordanu. U Teheranu tvrde da je riječ o odgovoru na trinaestu uzastopnu noć američkih zračnih udara na Iran. Araghchi je istaknuo kako Iran u aktualnoj krizi održava stalne konzultacije s Rusijom i Kinom. - Redovito se savjetujemo s našim prijateljima u tim zemljama kad god se za to ukaže prilika -rekao je novinarima, prenosi iranska agencija Tasnim.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:



Iran has shown that it will not submit to America's bullying, and we will by no means respond to the language of force, pressure, and threats.



We neither fear threats nor bow to pressure, and we will not tolerate the language of threats.… pic.twitter.com/PyFub3yAjc — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

Dodao je kako najveću prepreku mirovnim pregovorima vidi u, kako je rekao, "američkom pristupu". - Jedno od naših načela je očuvanje iranskih interesa u Hormuškom tjesnacu i tome smo posvećeni. Nastavit ćemo s našim naporima sve dok se ne ispune legitimni ciljevi i zahtjevi iranskog naroda - poručio je. U međuvremenu je jordanska vojska izvijestila da je tijekom iranskog napada presrela sedam projektila i šest dronova koji su bili usmjereni prema teritoriju kraljevstva.

Prema priopćenju jordanskih vlasti, u napadima nije bilo poginulih ni ozlijeđenih, a nije zabilježena ni materijalna šteta. Ostaci projektila i bespilotnih letjelica uklonjeni su s mjesta pada. Na djelovanje protuzračne obrane izvijestio je i Kuvajt. Ondje su vlasti priopćile kako su se suočile s "napadima neprijateljskih dronova" nakon, kako su naveli, "iranske agresije", dodajući da su zvukovi eksplozija posljedica presretanja letjelica sustavima protuzračne obrane. Sličnu poruku objavile su i obrambene snage Bahreina, koje tvrde da su njihovi sustavi presreli više iranskih projektila i dronova.

Građane su pritom pozvali na oprez te ih upozorili da se ne približavaju sumnjivim predmetima ili ostacima projektila, već da ih odmah prijave nadležnim službama. Bahreinske vlasti također su optužile Iran za namjerno gađanje civila i privatne imovine, ocijenivši da takvi napadi predstavljaju teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

Dodatnu zabrinutost izazvalo je priopćenje Iranske revolucionarne garde (IRGC), koje su prenijeli iranski državni mediji. U njemu se civilima koji žive u blizini američkih vojnih baza na Bliskom istoku preporučuje da se udalje najmanje 500 metara od tih objekata kako bi, kako navode, bili sigurni. IRGC tvrdi da su američki vojnici zbog straha od novih iranskih napada napustili dio vojnih baza i premjestili se u gradske zgrade, odakle, prema njihovim tvrdnjama, nastavljaju vojne aktivnosti. Revolucionarna garda u priopćenju je ponovno optužila Washington za nastavak rata te iznijela tvrdnje da su američki napadi pogodili sudionike hodočašća Arbain u iračkoj Karbali. Te tvrdnje, međutim, nisu neovisno potvrđene.