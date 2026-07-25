Desnica ima kandidata: Bolsonarov sin izazvat će Lulu na predsjedničkim izborima

Brazilski desničarski političar Flávio Bolsonaro nominiran je za predsjedničkog kandidata svoje stranke i suočit će se s ljevičarskim aktualnim predsjednikom Luizom Ináciom Lulom da Silvom na izborima u listopadu, priopćila je u subotu njegova Liberalna stranka (PL).

Flávio Bolsonaro (45) najstariji je sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, koji je osuđen na više od 27 godina zatvora zbog pokušaja državnog udara. Na konferenciji PL-a u São Paulu, senator Flávio Bolsonaro dobio je podršku argentinskog predsjednika Javiera Mileija, jedne od najistaknutijih osoba političke desnice u Latinskoj Americi, koji je posebno doputovao u Brazil kako bi prisustvovao nominaciji.

Obitelj Bolsonaro također održava bliske političke veze s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Lula da Silva (80) trenutno vodi u ispitivanjima javnog mišljenja. Predsjednik je od 2023., a prethodno je dužnost obnašao između 2003. i 2011. Pripada lijevo orijentiranoj Radničkoj stranci (PT), koja bi ga trebala formalno nominirati za svog kandidata u kolovozu.

Predsjednički izbori u Brazilu, u najvećem latinoameričkom gospodarstvu, trebali bi se održati 4. listopada. Ako nijedan kandidat ne osvoji apsolutnu većinu, drugi krug izbora održat će se 25. listopada.