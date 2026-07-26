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Ima ozlijeđenih

Otkazana završnica berlinske povorke ponosa nakon što se automobil zabio u gomilu

Zabio se u Povorku ponosa
Foto: REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
26.07.2026.
u 00:19
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Prema podacima policije u Berlinu se okupilo "najmanje nekoliko stotina tisuća ljudi"

Automobil se zabio u gomilu u gradskom parku Tiergarten, pri čemu je nekoliko ljudi ozlijeđeno, a organizatori berlinske povorke ponosa potom su odlučili otkazati završnicu okupljanja, objavila je u subotu policija. 

"Pretpostavlja se da je vozilo ušlo u park Tiergarten, udarilo nekoliko ljudi i ozlijedilo ih. Ozlijeđenima se sada pruža hitna pomoć. Aktivno tragamo za osobama za koje se sumnja da su sudjelovale u incidentu", objavila je policija na WhatsAppu, kako prenosi AFP. 

Otkazana je završnica svečanosti. "Molim vas, idite kući", zatražili su organizatori berlinske povorke ponosa poznate kao Christopher Street Day na Instagramu.

Prema podacima policije u Berlinu se okupilo "najmanje nekoliko stotina tisuća ljudi". 

Policija je ranije spriječila kontakt s najavljenim prosvjedom ekstremnih desničara na kojem se, međutim, okupilo svega 15-tak osoba.

Christopher Street Day se obilježava u znak sjećanja na namire iz 1969. kada je u istoimenoj ulici u New Yorku došlo do sukoba pripadnika homoseksualne scene i policije.

Ključne riječi
Berlin parada ponosa

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