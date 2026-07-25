Split, Makarska, Zadar: Dalmatinski gradovi zbog nereda turista gase noćnu prodaju alkohola

I ovoga ljeta društvene mreže preplavile su snimke mladih turista u Splitu koji se penju po rasvjetnim stupovima, kupaju u fontani u Marmontovoj ulici, uriniraju, viču i na razne načine narušavaju javni red i mir. Split bi već idućeg tjedna mogao postati drugi hrvatski grad koji će zabraniti noćnu prodaju alkohola u trgovinama. Prijedlog odluke će se u srijedu 29. srpnja naći pred Gradskim vijećem, nakon što u ponedjeljak završi javno savjetovanje. Takvu mogućnost gradovima i općinama omogućile su izmjene Zakona o trgovini, koje je Hrvatski sabor 29. svibnja 2026. jednoglasno usvojio. Njima je lokalnim jedinicama dopušteno ograničiti ili potpuno zabraniti prodaju alkohola u trgovinama, kioscima, pekarnicama, benzinskim postajama i sličnim prodajnim mjestima od 21 do 6 sati. Zabrana se ne odnosi na ugostiteljske objekte.

– Nadam se da će je vijećnici usvojiti kako bismo barem ublažili noćne nerede u gradu. Nismo je mogli usvojiti prije jer smo poštovali zakonsku proceduru, ali svakako bi se trebala početi provoditi u kolovozu. Ova odluka jedna je u nizu onih kojima želimo zaštititi kvalitetu života stanovništva u gradskoj jezgri – kaže splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na čiju je inicijativu ova mogućnost i uvedena u zakon. Splitskom odlukom od 1. lipnja do 15. rujna zabranila bi se prodaja alkohola od 21 do 6 sati u svim prodajnim objektima.

Preuzimanje odgovornosti

Makarska je prvi grad u Hrvatskoj koji je iskoristio mogućnost koju pruža novi zakon. Gradsko vijeće donijelo je 14. srpnja odluku kojom se na području cijelog grada tijekom cijele godine zabranjuje prodaja alkohola u trgovinama, pekarnicama, kioscima i drugim prodajnim mjestima od 21 do 6 sati.

Međutim, prijedlog je u javno savjetovanje upućen 10. lipnja, a izmjene Zakona o trgovini stupile su na snagu tjedan dana poslije, 17. lipnja. Zbog toga je makarski HDZ bio protiv, smatrajući kako je zakonitost postupka dvojbena. Iz Grada Makarske ističu da se tijekom ljeta, posebno u staroj gradskoj jezgri i uz plažu, suočavaju s masovnim okupljanjima koja prate buka, neprimjereno ponašanje, velike količine otpada i devastacija povijesne jezgre.

"Grad ovom mjerom odgovara na problem izravno povezan s dostupnošću alkohola u kasnim noćim satima te preuzima odgovorniji odnos prema upravljanju javnim prostorom. Odluka je usmjerena na uspostavljanje ravnoteže između kvalitete života stanovnika, interesa gospodarstva, potreba posjetitelja te očuvanja kulturne baštine i identiteta grada, u skladu sa strateškim opredjeljenjem Makarske za razvoj koji je održiv i u službi građana", obrazložili su iz Grada, dodajući da je odluci prethodilo tridesetodnevno javno savjetovanje.

– Ovom odlukom Makarska preuzima odgovornost za kvalitetno upravljanje svojim prostorom i turizmom. Naglašavam da se mjera odnosi isključivo na prodaju alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima, a ne na ugostiteljske objekte. Cilj nam nije zabrana radi zabrane, nego očuvanje reda, mira i ugodnog ozračja u našem gradu, kako za naše sugrađane, tako i za goste. Želimo da Makarska ostane ugodno i održivo mjesto za život i boravak, i drago mi je što u tome postajemo predvodnik na razini Hrvatske – poručio je gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Zabrana samo na Poluotoku

Sličnu odluku priprema i Zadar. Nacrt je u završnoj fazi i odnosit će se na područje Poluotoka. – Odluku pripremamo, a ono što moram naglasiti jest da se zabrana prodaje alkohola u večernjim satima ne bi primjenjivala na ugostiteljske objekte, već isključivo na trgovine, kioske i specijalizirane prodavaonice alkohola, odnosno objekte koji omogućuju jeftinu i laku dostupnost alkoholnih pića u večernjim satima. Cilj mjere je uvođenje više reda u staroj gradskoj jezgri tijekom vrhunca sezone, ali i zaštita kvalitete života građana – kaže zadarski gradonačelnik Šime Erlić.

Iz gradova Zagreba i Hvara najavili su da će razmotriti mogućnosti uvođenja ograničavanja prodaje alkohola, ali postupak nije pokrenut. "Grad Pula u ovom trenutku nije donio odluku o ograničavanju prodaje alkoholnih pića. Ako takva odluka bude donesena, javnost će o tome biti pravodobno obaviještena", poručili su iz Pule.

Zaključak je da su za novu zakonsku mogućnost reguliranja prodaje alkohola u trgovinama na svome području za sada najzainteresiraniji dalmatinski gradovi. Izmjenama Zakona o trgovini zabranjena je i prodaja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina, a za internetsku prodaju alkohola uvedena je obvezna provjera punoljetnosti putem aplikacije m-Građani odnosno e-Građani.