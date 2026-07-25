Zapovjednik hrvatskih kanadera o požaru u Francuskoj: 'Katastrofa, ne znam kako bih to drugačije rekao'

Hrvatski letači iz sastava 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uključeni su u gašenje velikih požara u Francuskoj, gdje se vatrogasci bore s jednom od najtežih vatrenih stihija posljednjih godina.

Kako je za Dnevnik Nove TV rekao zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen, hrvatske posade odmah po dolasku upućene su na najzahtjevnija požarišta. Nakon što su sudjelovali u gašenju požara kod grada Nîmesa, kanader je hitno preusmjeren u okolicu Bordeauxa. – Tamo je, nažalost, katastrofa, ne znam kako bih to drugačije rekao. Ogroman je požar, gori čak 40.000 hektara, što je vatrena linija od 25 kilometara. To se po površini može usporediti s cijelim otokom Krkom ili gradom Zagrebom – rekao je Došen.

Na požarištu uz francuske vatrogasce djeluju i međunarodne snage. U pomoć su stigle posade iz Češke, Slovačke, Švedske i Australije, a u jednom trenutku u zraku je istodobno bilo čak 20 različitih letjelica koje su sudjelovale u gašenju požara. Iako se konfiguracija terena ne razlikuje značajno od one u Hrvatskoj, veliki problem predstavljaju golema količina dima i razmjeri požara. Dodatni izazov donosi i koordinacija velikog broja letjelica iz različitih zemalja.

– Takve su operacije puno zahtjevnije nego kada radite kod kuće. Ne poznajete teren, a kada na istom prostoru leti više različitih tipova letjelica i primjenjuju se različiti načini rada, koordinacija mora biti besprijekorna. Morate u svakom trenutku točno znati što radite – objasnio je zapovjednik. Istaknuo je kako je posao pilota kanadera izrazito zahtjevan i rizičan, no naglasio je da su pripadnici hrvatske protupožarne eskadrile za takve situacije posebno obučeni.

– To je dosta adrenalinski posao, rizik uvijek postoji, ali mi smo profesionalci i naučili smo se nositi s tim – rekao je Došen. Dodao je i kako je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo spremno pružiti pomoć partnerskim državama u vrlo kratkom roku. – Čim Vlada RH odluči nekome pomoći, mi smo u roku od 24 sata spremni poletjeti bilo kamo u Europi – poručio je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile.