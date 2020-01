Zoran Milanović pozvan za svjedoka u aferi Dnevnice

Od kad je 5. siječnja postao novoizabrani predsjednik države, Zoran Milanović rijetko se pojavljuje u javnosti. Odlučio je tako, kako je kazao, iz poštovanja prema još uvijek aktualnoj predsjednici države Kolindi Grabar-Kitarović.

Na klupi za svjedoke

No postoje neka pojavljivanja u javnosti koja ne ovise o njegovoj dobroj volji i manirama, već su nešto što naprosto mora napraviti. A u tu kategoriju svakako spada situacija u kojoj će se Milanović naći u ponedjeljak, kada bi trebao doći na zagrebački Županijski sud. Tamo će, naime, sjesti na klupu za svjedoke u aferi Dnevnice, dok će mu u leđa gledati Tomislav Saucha, njegov bivši predstojnik ureda, koji sada svojom rukom u Saboru podržava Vladu Andreja Plenkovića. Osim Sauche, optužena je i Sandra Zeljko, tajnica u više vlada.

USKOK njih dvoje tereti da su krivotvorili 125 putnih naloga te da su tako iz proračuna izvukli oko milijun kuna. Izvlačenje novca krivotvorenim putnim nalozima odvijalo se, prema optužnici, za vrijeme Vlade Zorana Milanovića, ali i za vrijeme vlada Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića. Za državni aparat je poveća sramota da nitko nije uočio da se iz proračuna u mandatu triju vlada izvlači novac, i to sve dok afera nije postala javna u veljači 2017. Milanović je pozvan za svjedoka jer je bio Sauchin šef te zbog činjenice da se dio krivotvorenih putnih naloga odnosi na izmišljena putovanja njegovih posebnih savjetnika koji su u istrazi iskazivali da na putovanja koja su predmet optužnice nisu išli.

Usput budi rečeno, Milanovićev dolazak na sud je i prvi slučaj u kojem je aktualni predsjednik države pozvan za svjedoka u nekom predmetu. Istina, on još nije položio prisegu, no to ne mijenja činjenicu da će prvi put na klupu za svjedoke nekog suda sjesti aktualni predsjednik države. Kao svjedoci na sudove su svojevremeno pozivani i njegovi prethodnici Stipe Mesić i Ivo Josipović, no kada su sjedali na klupu za svjedoke, oni su bili bivši predsjednici. Mesić je tako bio svjedok u aferi Sibinj, a Josipović na suđenju čelnim ljudima VSO-a, no to njegovo svjedočenje nije bilo javno jer je javnost zbog zaštite nacionalne sigurnosti sa suđenja bila isključena. Što se tiče Milanovića, on je štićena osoba, no koliko se moglo neslužbeno čuti na zagrebačkom Županijskom sudu, zbog toga neće imati povlašteni tretman. Drugim riječima, morat će proći kontrolu na ulazu kao i svi drugi, a o njegovu osiguranju unutar zgrade suda brinut će se pravosudna policija, odnosno jedan pravosudni policajac trebao bi biti s njim cijelo vrijeme dok bude u zgradi suda.

Slična procedura vrijedit će i za ministra Davora Božinovića, koji je također štićena osoba, a na klupu za svjedoke u aferi Dnevnice trebao bi sjesti u srijedu. Predložen je za svjedoka jer je svojevremeno bio predstojnik Ureda premijera Andreja Plenkovića, a na nekim od putnih naloga obuhvaćenih optužnicom je i Božinovićevo ime. Drugim riječima, Božinović bi trebao svjedočiti jesu li to njegovi potpisi ili je riječ o krivotvorinama.

Afera Dnevnice dospjela je u javnost u veljači 2017., nakon nalaza državne revizije koja je upozorila na nepravilnosti u uredu premijera. Nekoliko dana nakon što je afera postala javna, Saucha je bio uhićen te kratko pritvoren, a optužnica protiv njega i Sandre Zeljko podignuta je koncem 2017. Saucha od početka niječe krivnju, a njegova obrana problematizira grafološko vještačenje, zbog čega je sud optužnicu vraćao USKOK-u na doradu, uz napomenu da se treba napraviti novo vještačenje.

Suđenje počelo 2019.

Optužnica je na koncu postala pravomoćna u ožujku 2019., a suđenje je počelo u rujnu 2019. Do sada je saslušan veći broj svjedoka, a po svemu sudeći, ključni će biti iskazi vještaka grafologa. Ako se situacija nakon njihovih iskaza ne iskristalizira, nije nemoguće da sud naloži dopunsko ili čak novo grafološko vještačenje. U dosadašnjem dijelu suđenja Sauchina obrana detaljnim ispitivanjem pokušavala je osporiti iskaze svjedoka, pogotovo onih čija svjedočenja ne idu njemu u prilog.