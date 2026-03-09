Naši Portali
ČELNICI SU RAZGOVARALI

Kremlj: Putin je Trumpu iznio nekoliko prijedloga o rješenju sukoba s Iranom

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Šimun Ilić
09.03.2026.
u 22:47

Ušakov je razgovor opisao kao "vrlo sadržajan" te rekao da bi mogao imati praktično značenje za daljnju suradnju dviju zemalja. Trump je tijekom poziva iznio svoje viđenje američko-izraelske operacije protiv Irana, a između dvojice čelnika, kako je naveo, došlo je do opsežne razmjene mišljenja

Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom o sukobu oko Irana, ratu u Ukrajini i stanju na globalnim energetskim tržištima, objavio je Kremlj. Prema riječima Putinova savjetnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova, ruski predsjednik tijekom razgovora iznio je nekoliko prijedloga koji bi mogli dovesti do brzog političkog i diplomatskog rješenja sukoba oko Irana. Dodao je da je Moskva o toj temi već razgovarala s čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva, iranskim predsjednikom i drugim međunarodnim partnerima, prenosi Reuters.

Ušakov je razgovor opisao kao "vrlo sadržajan" te rekao da bi mogao imati praktično značenje za daljnju suradnju dviju zemalja. Trump je tijekom poziva iznio svoje viđenje američko-izraelske operacije protiv Irana, a između dvojice čelnika, kako je naveo, došlo je do opsežne razmjene mišljenja. Tema razgovora bio je i rat u Ukrajini. Prema riječima Ušakova, Trump smatra da je u interesu Sjedinjenih Država brzo okončanje sukoba uz prekid vatre i dugoročno političko rješenje.

Kremlj je također naveo da ruske snage, prema njihovoj procjeni, na bojištu ostvaruju napredak, što bi, kako tvrde, trebalo potaknuti ukrajinsku stranu na pregovore o završetku rata. Dvojica predsjednika razgovarala su i o situaciji u Venezueli, posebno u kontekstu globalnog tržišta nafte i utjecaja međunarodnih sukoba na opskrbu energentima.

HO
homofobic
23:05 09.03.2026.

Bjednici bi svakako zeljeli da ih netko u svijetu, makar zabunom, vidi kao neki faktor a ne uvidaju da su sasvim nevazni u apsolutno svemu osim u cinjenju zla i zlocina!

HO
homofobic
23:00 09.03.2026.

Ovo je vec vise nego uvredljivo! Masovni zlocinci sto svuda u svom susjedstvu napadaju slabije susjede i cine masovne zlocine nad civilima u Ukraini idu nekome nuditi savjete kako zaustaviti rat u Iranu! ruSSki nacisti su zaista besramni!

