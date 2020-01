Svjedok: Saucha mi je rekao da je njegov potpis krivotvoren

Zvonko Matišić, bivši ravnatelj Ureda za opće poslove Vlade i Sabora svjedočio je jučer na zagrebačkom Županijskom sudu u nastavku suđenja u aferi Dnevnice. Kazao je da on nije radio s putnim nalozima, no jednom prigodom njegova zamjenica Terezija Matić upozorila ga je da posbeni savjetnici premijera Zorana Milanovića puno putuju, pa čak i u vrijeme tehničke vlade.

- Radilo se o Siniši Petroviću i Slavku Goldsteinu. Toga se sjećam jer je u jako kratkom vremenu trebalo dati novac za akontacije za put u Švicarsku. Kako je to bilo vrijeme tehničke vlade, mislili smo da je možda riječ o pogrešci, odnosno da naloge treba stornirati. Nazvao sam Tomislava Sauchu, jer je njegov potpis bio na tim nalozima. Pitao sam ga je li riječ o grešci, a on mi je rekao da posebni savjetnici idu na taj put u Švicarsku, pa smo isplatili akontacije. Nismo imali razloga sumnjati u te naloge - kazao je svjedok.

Dodao je da ga je Saucha nazvao kada je afera izbila u javnost te da mu je kazao da je na tim nalozima njegov potpis krivotvoren.

- Kazao sam mu da je na tim nalozima bio pečet vlade te njegov dvostruki potpis, pa mi onda nije jasno kako je to netko mogao krivotovoriti - kazao je svjedok. Pojasnio je i da ga je Saucha pitao kako je moguće da troškovi za ta putovanja iznose oko 300.000 kuna te da Slavko Goldstein, koji je bio u poznim godinama na putu godišnje provede 160 dana.

- Kazao sam mu: Pa ti si ga slao! Govorio mi je da on ne zna što se događalo, te kako je moguće da je netko iz mog ureda krivotovorio njegove potpise. Na to sam mu odgovorio da to nije moguće. Mi smo isplaćivali akontacije za dnevnice na temelju putnih naloga iz kojih se nije moglo uočiti da ima nepravilnosti. Što se tiče novca koji se trošio na putovanja, za to se radio proračun i Saucha je bio upoznat s tim proračunom, odnosno znao je koliko godišnje na to može potrošiti. Posao mog ureda nije bio da s njim ili premijerom provjeravam kuda ti ljudi putuju - kazao je svjedok.

Svjedok je u istrazi vrlo detaljno iskazivao, jer je u USKOK-u ispitan četiri puta. Kod svojih iskaza je ostao, a Sauchin odvjetnik Darko Maržić pokušavao ga je uloviti u nedosljednostima, postavljući mu o istim stvarima slična pitanja, zbog čega je ga je sutkinja upozorila da to ne radi.

- Ja tražim što više laži... - pokušao je svoju braniteljsku taktiku opravdati Maržić.

- Pa jeste li ih našli? - pitao ga je tužitelj.

- Jesam ... - odgovorio je Maržić.