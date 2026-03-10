Zelenski: Mirovni pregovori s Rusijom odgođeni zbog sukoba s Iranom

Ukrajina je spremna na nove mirovne pregovore s Rusijom uz potporu SAD-a, ali pozornost je trenutačno usmjerena na američko-izraelski ⁠sukob s Iranom, rekao je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodavši da su Sjedinjene Države zatražile odgodu nadolazećeg sastanka.

Zelenski je također rekao da je Ukrajina primila 11 zahtjeva od zemalja susjeda Iranu, kao i od ​SAD-a i Europe, za pomoć u ​rušenju bespilotnih letjelica koje je ispalio Teheran. "Rusi pokušavaju manipulirati situacijom na Bliskom istoku i u regiji Zaljeva u korist svoje agresije", napisao je u objavi na platformi X.

Pregovori, čiji je cilj bio okončanje četverogodišnjeg sukoba, nisu postigli napredak u ključnim pitanjima, što uključuje ruske zahtjeve o teritorijalnim ustupcima Ukrajine. "Sva pozornost partnera usmjerena je na situaciju oko Irana i zbog toga se sastanak, predviđen za ovaj tjedan, odgađa na prijedlog SAD-a", dodao je.

U ranijoj objavi, nakon sastanka o nacionalnoj sigurnosti, Zelenski je rekao da postoji "jasan interes" za iskustvo Ukrajine u razvoju presretača, sustava elektroničkog ratovanja i obuke u borbi s dronovima. "Ukrajina je spremna pozitivno odgovoriti na ‌zahtjeve onih koji nam pomažu zaštititi živote Ukrajinaca i neovisnost Ukrajine", naveo je.

Rekao je da su neki zahtjevi ispunjeni "konkretnim odlukama i specifičnom potporom", ne navodeći pojedinosti. Za New York Times izjavio je da su dronovi presretači i tim stručnjaka poslani u Jordan, dok su SAD i Katar pregovarali o kupnji ukrajinskih dronova presretača, rekao je Reutersu anonimni izvor.