KOD NAPULJA

Potres magnitude 5,9 stupnjeva u moru kod Italije: 'Trajalo je nekoliko sekundi'

Screenshot/EMSC
VL
Autor
vecernji.hr
10.03.2026.
u 00:29

. - Valoviti potres trajao je oko 5 sekundi. Jasno se osjetio, lusteri su se ljuljali - prijavio je korisnik iz Messine.

Potres magnitude 5,9 stupnjeva po Richteru dogodio se u Tirenskom moru kod Italije. Kako EMSC navodi, epicentar potresa je bio na dubini od 375 kilometara i 43 kilometra sjeverozapadno od Napulja. - Valoviti potres trajao je nekoliko sekundi s kratkim pauzama - jedna je od reakcija iz okolica Napulja na EMSC-u. - Valoviti potres trajao je oko 5 sekundi. Jasno se osjetio, lusteri su se ljuljali - prijavio je korisnik iz Messine.
Ključne riječi
Italija potres

Avatar Tombstone
Tombstone
01:17 10.03.2026.

Mogel bi Vezuv opet ruknut....

