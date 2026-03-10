Potres magnitude 5,9 stupnjeva u moru kod Italije: 'Trajalo je nekoliko sekundi'

Potres magnitude 5,9 stupnjeva po Richteru dogodio se u Tirenskom moru kod Italije. Kako EMSC navodi, epicentar potresa je bio na dubini od 375 kilometara i 43 kilometra sjeverozapadno od Napulja. - Valoviti potres trajao je nekoliko sekundi s kratkim pauzama - jedna je od reakcija iz okolica Napulja na EMSC-u. - Valoviti potres trajao je oko 5 sekundi. Jasno se osjetio, lusteri su se ljuljali - prijavio je korisnik iz Messine.
Neizbrisiv trag
FOTO RTL-ova voditeljica preminula je sa samo 25 godina. Pomirila se s odlaskom, no ono što je rekla o roditeljima, slama srce
sezona vjenčanja
Mango ima genijalne haljine za gošće na proljetnim vjenčanjima: Evo koji su naši favoriti
"ŽENE SU KIČMA OTPORA"
FOTO Tisuće u noćnim marševima diljem Hrvatske: Spremne smo za dom bez nasilja, a vi?
SVE IH JE VIŠE
Dok drugi studiraju, oni već zarađuju milijune: Ovako izgleda put u industriju videoigara
NAPOKON
Mogel bi Vezuv opet ruknut....