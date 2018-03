Otvorimo oči i obranimo se od zločestih populista

Ni u jednoj državi zdravstvo nije ideološko pitanje, čak ni u Americi, gdje ga kao takvo ljudima prodaju velike i interesne financijske grupe. U Hrvatskoj velike ideologije u zdravstvu između SDP-a i HDZ-a nema, svi nekako misle isto, samo je pitanje da se za novac koji imamo dobije maksimum. Na zdravstvu se ne dobivaju niti se gube izbori, ne mislim da je netko u Hrvatskoj na zdravstvu dosad izgubio izbore, ali na tome se možeš spotaknuti – odgovorio je Zoran Milanović jučer na jedno od pitanja na kongresu zagrebačkoga Zdravstvenog veleučilišta.

Ništa o dnevnoj politici

Kao pozvani govornik na događanju koje je u Opatiji okupilo zdravstvene radnike bivši je premijer održao govor na temu modernog populizma u Europskoj uniji, a na početku je odmah postavio granicu – neće odgovarati na dnevnopolitička pitanja i teme o aktualnoj vlasti. Prezentirajući svoju temu, bivši šef SDP-a dao je presjek nastanka populizma u europskim zemljama rekavši da povijest moderne Europe počinje populističkim pokretom – socijaldemokracijom.

– U ovom slučaju to nije negativno, koincidira s bujanjem industrijske radne snage koja po svojoj brojnosti počinje biti moćna politička snaga i širenjem prava glasa. Socijaldemokracija to prepoznaje i koristi, organizira masovno ljude i te poruke su izrazito populističke, one nisu mrziteljske. Ali kako je 20. stoljeće ideologija, paralelno s time nastaje komunizam, što je zapadnu civilizaciju koštalo puno krvi, suza, vremena i ratova, a da ne govorim o nacizmu i fašizmu. Što se tiče desnih ideologija, one završavaju pobjedom saveznika i Europa postaje kontrastirana slika; imamo željeznu zavjesu i Zapadnu europu, a od sredine 90-ih se pojavljuje nešto treće, takozvani zločesti populisti – kazao je Milanović dodajući da za deset godina stranke “mainstreama”, ako se nastavi trend populističkih stranaka, neće ni postojati. O tome da će populizam koji raste na strahovima i nezadovoljstvu ljudi biti dominantan u Hrvatskoj, nema dvojbu. Kako kaže, mi smo mala država u megasustavu u kojem dominiraju puno veći i jači i oni koji su generacijski naviknuli vladati svijetom.

Svi padaju na jeftine trikove

– Potpuno sam uvjeren da to čeka i Hrvatsku jer, ako tome nisu odoljele kolijevke demokracije, i padaju na jeftine trikove, onda i mi moramo biti oprezni, otvorite oči i uši. Nekako se tješim da Hrvatska uči jer je imala jako težak put, to je trebala biti povijesna lekcija da ne nasjedamo na jeftine priče. Zato se zalažem za građanski odoj, ne za ateistički, što je privatna stvar, nego skeptičan odgoj da se ne bacaš u zagrljaj svakoj novoj blesavoj ideji za koju ti kažu da će sutra promijeniti svijet – poručio je Milanović.