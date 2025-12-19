Naši Portali
Nacionalno priznanje

Hrvatski ovčar upisan u registar nematerijalnih kulturnih dobara RH

Hrvatski ovčari
Anamaria Rakamarić Photography
Autor
Vedran Balen
19.12.2025.
u 10:01

Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom, izvornom hrvatskom pasminom, ima višestoljetnu povijest na području Slavonije, Baranje i Srijema

Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom službeno je upisana u Registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Odluku je donijela Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstvo kulture i medija na inicijativu Matičnog kluba hrvatski ovčar iz Đakova kao predlagatelja te Društva ljubitelja hrvatskih ovčara iz Karlovca i Kluba hrvatski ovčar Zagreb kao sunositelja. Time je potvrđena iznimna kulturna i povijesna vrijednost ove autohtone domaće pasmine.

- Ovo značajno priznanje na nacionalnoj razini potvrda je kvalitetnog rada, ali nas obvezuje na daljnje čuvanje naše baštine koju dijelimo s hrvatskim ovčarom - poručili su iz MKHO Đakovo.

Hrvatski ovčar je vrlo inteligentna životinja sa snažnom potrebom za ljudskim društvom. Posjeduje dobro razvijen ovčarski nagon te je izvrstan pas čuvar. Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom, izvornom hrvatskom pasminom, ima višestoljetnu povijest na području Slavonije, Baranje i Srijema, matičnom području ove pasmine koja se proširila na različite vidove života, od tradicijskog gospodarstva i ruralne svakodnevice u prošlosti do folklora, kinologije i identitetskih vrijednosti u novije vrijeme.

