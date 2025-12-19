Naši Portali
NAJGORE U DVIJE ŽUPANIJE

Eksplozivni rast broja oboljelih od gripe u Hrvatskoj, dvoje preminulih. Iz HZJZ-a istaknuli da cjepiva ima za sve

Zagreb: U ljekarnama povećana potražnja za lijekovima za ublažavanje simptoma gripe
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vedrana Larva/Hina
19.12.2025.
u 07:34

Broj prijava raste neuobičajeno brzo u posljednja tri tjedna, što je posljedica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. Raste i broj teških oblika bolesti: na bolničko liječenje primljena su 353 pacijenta, uključujući 14 na intenzivnoj njezi

Broj oboljelih od gripe u Hrvatskoj raste velikom brzinom, a potvrđena su i dva smrtna slučaja povezana s gripom i njezinim komplikacijama, objavili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) te istaknuli da je besplatno cjepivo sada dostupno svima, a ne samo rizičnim skupinama. Broj prijava raste neuobičajeno brzo u posljednja tri tjedna, što je posljedica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. U zadnjem tjednu studenog bio je prijavljen 1271 slučaj, u prvom tjednu prosinca zabilježena su 3383 nova slučaja, a samo prošloga tjedna 7251 novi slučaj. Do prošle nedjelje pristigle su ukupno 14.342 prijave oboljelih od gripe. Prijave stižu iz svih županija, a najviša stopa zabilježena je u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zatim u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. 

Najviše zaraženih je među djecom predškolske i školske dobi, dok je incidencija najmanja u osoba starijih od 65 godina, pokazuju podaci HZJZ-a.  U Hrvatskoj se ove sezone bilježi značajno raniji i snažniji porast gripe u odnosu na prethodnih deset godina - od listopada je zabilježeno 14.342 slučaja gripe, dok ih je prošle sezone u istom razdoblju bilo tek 292. Raste i broj teških oblika bolesti: na bolničko liječenje primljena su 353 pacijenta, uključujući 14 na intenzivnoj njezi, dok su prošle godine u istom vremenu bile tek 23 hospitalizacije i dvije intenzivne.

Sezonu prati i porast smrtnosti u rizičnim skupinama, starijih i kroničnih bolesnika gdje gripa često dovodi do komplikacija poput upale pluća ili sepse. Do sada su prijavljena dva smrtna slučaja povezana s gripom. U zadnjem tjednu čak je 50 posto laboratorijskih uzoraka bilo pozitivno, a dominantni su virusi tipa A, uključujući podtipove A/H1N1pdm09 i A/H3. Iz HZJZ-a su izvijestili i da je za ovu sezonu nabavljeno trovalentno inaktivirano cjepivo protiv gripe koje je, kao i dosad, besplatno za sve osobe s povećanim rizikom od težeg oblika bolesti i komplikacija. Uz to, kažu da su nedavno dobili odobrenje Ministarstva zdravstva i HZZO-a da se postojeće cjepivo može besplatno ponuditi i osobama koje ne pripadaju rizičnim skupinama.

Napomenuli su da "i dalje ima smisla cijepiti se" te su pozvali građane da se o dostupnosti cjepiva informiraju kod obiteljskog liječnika ili u zavodima za javno zdravstvo. Trend u Hrvatskoj prati i situaciju u ostatku Europe gdje je sezona gripe počela oko četiri tjedna ranije nego obično, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. U najmanje 27 europskih zemalja aktivnost gripe dosegnula je visoke ili vrlo visoke razine. Posvuda je dominantan virus tipa A, uključujući varijantu A(H3N2) sub-clade K, koja čini veliki udio potvrđenih slučajeva. WHO poziva na cijepljenje i oprez u sezoni naglog porasta cirkulacije virusa. 

Stručnjaci kažu da novi sojevi ne moraju nužno izazivati teže oblike bolesti, no raniji početak sezone i veći broj slučajeva povećavaju rizik od komplikacija i opterećenje zdravstvenih sustava tijekom zimskih mjeseci.
HZJZ Hrvatska gripa

