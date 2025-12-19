Procurile poruke krvavog plana dvostrukog ubojstva u Markuševcu: 'Večeras?'...'Da'

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu prije tri dana podiglo je optužnicu protiv trojice muškaraca zbog brutalnog dvostrukog ubojstva koje se u lipnju ove godine dogodilo u zagrebačkom Markuševcu. Riječ je o ubojstvu žene i njezina partnera, koje je, prema navodima tužiteljstva, bilo unaprijed isplanirano i naručeno iz osobnih motiva. Optužnicom se Matiju M. (29), tada pripadnika Počasno-zaštitne bojne Hrvatske vojske, tereti za dva kaznena djela teškog ubojstva. Franu R. (31) stavlja se na teret pomaganje u oba ubojstva, dok se Andreja B. (36) tereti za poticanje na teško ubojstvo bivše supruge i njezina partnera.

Prema navodima DORH-a, Andrej B. je od svibnja do sredine lipnja ove godine, potaknut ljubomorom zbog nove veze bivše supruge, kontaktirao Matiju M. znajući da posjeduje vatreno oružje i potrebne vještine. Tužiteljstvo tvrdi da mu je predložio ubojstvo za novčanu naknadu, a nakon što je dogovor prihvaćen, Matija M. je u plan uključio i Frana R. Ubojstvo je, prema optužnici, počinjeno 13. lipnja kada je Matija M. u garaži kuće u kojoj su žrtve živjele ispalio veći broj hitaca u njih dok su sjedili u automobilu. Nakon zločina se udaljio motociklom, a u bijegu mu je pomogao Fran R. Tužiteljstvo navodi i da je Andrej B. osumnjičenima dostavljao točne informacije o kretanju i lokaciji žrtava. Za svu trojicu je predloženo produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i težine samog zločina.

Kako donosi 24sata, dodatni detalji iz optužnice i digitalnih tragova otkrivaju složenije odnose među optuženima, posebno kada je riječ o Franu R., koji je nekoliko dana nakon uhićenja priznao policiji sudjelovanje, ali se kasnije branio tvrdnjom da je djelovao pod prijetnjama. Prema optužnici, Radinović tvrdi da mu je Matija M. prijetio ubojstvom djevojke i roditelja ako mu ne pomogne. No, poruke koje su istražitelji pronašli u više terabajta podataka dovode u pitanje tu verziju događaja. Dan prije ubojstva, 12. lipnja, Radinović je Matiji M. poslao poruku „Večeras?“, na što je dobio kratak odgovor: „Da“.

Iste večeri Matija M. i Fran R. došli su u kuću Andreja B. iza Sesveta, što potvrđuju i iskazi svjedoka te poruke. Prema svjedočenju Bajčeve djevojke, ondje se razgovaralo o „rješavanju problema“ s bivšom suprugom i njezinim partnerom, spominjali su se novac, vozila i konkretni planovi. Istražitelji navode da je Radinović dan uoči ubojstva aktivno sudjelovao u pripremama, uključujući preuzimanje dijelova oružja, maskiranje motocikla i kretanje prema unaprijed dogovorenim lokacijama. Snimke nadzornih kamera zabilježile su njegove dolaske i odlaske, kao i aktivnosti nekoliko sati prije samog ubojstva.

Prema optužnici, Radinović je imao više prilika odustati ili obavijestiti policiju, ali to nije učinio. Upravo zbog toga tužiteljstvo smatra da je bio svjestan onoga što će se dogoditi te ga tereti za pomaganje u dva teška ubojstva.