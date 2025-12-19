Naši Portali
REGULACIJA DIGITALNIH PLATFORMI

’Sloboda govora nije sloboda manipulacije algoritama’

Zagreb: Konferencija Cyber Guard 2025.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/3
Autor
Ivica Beti
19.12.2025.
u 07:46

Eurozastupnica Sunčana Glavak upozorava da algoritmi potiču polarizaciju i narušavaju povjerenje građana u demokraciju

U Europskom parlamentu održana je rasprava o tome krše li velike internetske platforme EU pravila o digitalnim uslugama. Rasprava je uslijedila nakon što je Europska komisija početkom prosinca kaznila X sa 120 milijuna eura zbog kršenja Akta o digitalnim uslugama (DSA). Zastupnica Sunčana Glavak (HDZ) istaknula je da se demokracija suočava sa sve više sistemskih rizika, unatoč tome što pravila postoje.

– Velike internetske platforme danas ne samo da prenose sadržaj – one ga aktivno oblikuju. Algoritmi sustavno nagrađuju polarizaciju, sukob i dezinformacije jer je to ono što donosi klikove, angažman i najvažnije – profit – kazala je eurozastupnica Glavak napomenuvši da cijenu toga nerijetko plaćaju izbori i mediji dok je povjerenje građana u demokraciju narušeno.

– Vidjeli smo i konkretne primjere: botove koji manipuliraju javnim prostorom, organizirane kampanje proruskih dezinformacija uoči izbora i ozbiljne indicije da se politički sadržaj na pojedinim platformama selektivno pojačava ili potiskuje – rekla je Glavak i dodala da to više nije teorijski problem, već sistemski rizik. Akt o digitalnim uslugama člankom 34. i 35. jasno obvezuje platforme da ublaže spomenute rizike te daje Komisiji ovlasti da djeluje, a eurozastupnica Glavak upitala je zašto se svi alati ne koriste odlučnije i vidljivije.

- Budimo jasni, ovo nema veze sa slobodom govora. Sloboda govora nije sloboda algoritama da manipuliraju javnim prostorom i našim sadržajem. Sloboda izražavanja ne znači da vlasnici platformi smiju nevidljivo upravljati političkom vidljivošću – zaključila je Glavak, uputivši Komisiji apel da Europa ne želi prepustiti javni prostor algoritmima bez odgovornosti jer tako demokraciju prepuštamo manipulaciji.

Na početku rasprave povjerenik za demokraciju, pravosuđe, vladavinu prava i zaštitu potrošača Michael McGrath istaknuo je da Europski štit za zaštitu demokracije, koji je predstavljen sredinom studenoga, jača otpornost Europske unije na dezinformacije, strano uplitanje i manipulaciju informacijama, oslanjajući se na provedbu Akta o digitalnim uslugama i drugih ključnih propisa. Iako je Komisija X-u nedavno izrekla prvu novčanu kaznu u skladu s DSA zbog kršenja obveza transparentnosti, istrage su i dalje u tijeku kako bi se utvrdilo je li došlo do povreda i u području širenja ilegalnog sadržaja te manipulacije informacijama. Komisija je zatražila od X-a dodatne informacije o njegovim sustavima preporuka. 

Musk je prva osoba čija je neto vrijednost prešla 600 milijardi dolara, slavni Forbes ispravljao procjenu

Ključne riječi
EU regulacija društvene mreže

EJ
ejStef
07:59 19.12.2025.

Kao da opisuje novinare. I političare

