Montaža i održavanje kamiona Tatra u Đuri Đakoviću

Hrvatska je u Pragu potpisala nabavu do 420 teških terenskih vojnih kamiona Tatra za 212 milijuna eura s isporukom do 2030., u sklopu zajedničke nabave s Češkom i Slovačkom, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH). Prva narudžba u iznosu od gotovo 50 milijuna eura već je podnesena, na temelju koje će se u idućoj godini dostaviti 98 kamiona, 78 vozila TATRA T-815-7 s pogonom 6×6 i njih dvadeset s pogonom 8×8. Nabava vojnih kamiona financira se zajmom Europske unije putem financijskog instrumenta Security Action for Europe (SAFE).

“Pristupanjem zajedničkoj nabavi Hrvatska osigurava brže opremanje Oružanih snaga potrebnim vojnim vozilima, smanjenje troškova nabave, produbljivanje vojne suradnje sa saveznicima, povećanje interoperabilnosti s partnerskim vojskama i jednostavniju logističku podršku unifikacijom flote”, priopćilo je Ministarstvo. Dodatak Okvirnom sporazumu s češkom tvrtkom Tatra Defence Systems potpisao je ravnatelj Uprave za naoružanje Ivica Grebenar, zajedno s predstavnicima ministarstava obrane Češke i Slovačke. Ministar obrane Ivan Anušić nedavno je u Slavonskom Brodu najavio kako će se završna montaža kamiona i njihovo održavanje provoditi u tvrtki Đuro Đaković Specijalna vozila.

– Đuro Đaković i dosad je bio vrlo bitan partner za Hrvatsku vojsku, za oružane snage RH, a sad postaje sve bitniji. U nabaci 420 Tatrinih kamiona upravo će se u Đuri Đakoviću raditi finalizacija i nadogradnja samog vozila i njegove šasije. Razgovaramo i o puno većim, ozbiljnijim projektima zajedno s češkim proizvođačkim tvrtkama te s njemačkom i češkom metalnom industrijom, koje u ovom trenutku imaju strašno puno posla. Nažalost, takvo je vrijeme, pa onda gledamo da dio svih tih poslova i ugovora, kada radimo s njima, dobiju i naše tvrtke – rekao je Anušić.

Vlada je 4. prosinca donijela odluku o nabavi vozila i odluku o odobrenju preuzimanja obveza na teret državnog proračuna u razdoblju od 2026. do 2030. u iznosu od 212,286.643,22 eura, a Odbor za obranu Hrvatskog sabora 30. listopada 2025. dao je pozitivno mišljenje na nabavu. Opremljenost se provodi putem zajednički okvirni sporazum sklopljen između ministarstava obrane Češke, Slovačke i Hrvatske te tvrtke Tatra Defence Systems.

– Završna montaža vozila i njihovo cjelokupno održavanje provodit će se u tvrtki Đuro Đaković Specijalna vozila, čime se dodatno jača domaća obrambena industrija – priopćio je MORH. Kamioni TATRA ispunjavaju sve NATO standarde balističke i protuminske zaštite, a koristi ih 21 država članica NATO-a.