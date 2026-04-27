Znate li zašto hotel gdje se odvijala drama ima jeziv naziv: Nadimak je dobio po atentatoru

Godišnja večera Udruge dopisnika Bijele kuće, koja se tradicionalno održava u hotelu Washington Hilton, ovoga je vikenda ponovno postala poprište sigurnosnog incidenta s pucnjavom. Hotel koji lokalno stanovništvo zove “Hinckley Hilton” time je dobio još jednu mračnu oznaku u svojoj povijesti. Naziv “Hinckley Hilton” potječe iz 30. ožujka 1981. godine, kada je predsjednik Ronald Reagan izašao iz hotela nakon govora pred sindikalistima. John Hinckley Jr. ispalio je šest hitaca iz pištolja. Jedan metak odbio se od predsjedničke limuzine i pogodio Reagana u prsa.

Teško ranjeni predsjednik hitno je prevezen u bolnicu George Washington, gdje je operiran i potpuno se oporavio. U napadu su ranjeni i glasnogovornik James Brady, tajni agent Timothy McCarthy te policajac Thomas Delahanty. Hinckley je uhvaćen na licu mjesta i kasnije oslobođen krivnje zbog neuračunljivosti. Taj je događaj zauvijek obilježio hotel, a građani su mu dali zloglasni nadimak po atentatoru.

Gotovo točno 45 godina kasnije, u subotu u istom hotelu ponovno su odjeknuli pucnji. Naoružani 31-godišnji Cole Tomas Allen pokušao je probiti sigurnosnu kontrolu ispred dvorane u kojoj su se nalazili predsjednik Donald Trump, prva dama Melania Trump, potpredsjednik JD Vance i stotine uglednika te novinara. Agenti Tajne službe brzo su reagirali, razoružali napadača i evakuirali visoke dužnosnike. Svi su izašli neozlijeđeni, a jedan agent je lakše ranjen.

Hotel Washington Hilton domaćin je večere dopisnika već desetljećima. Nakon atentata na Reagana, sigurnosne mjere su pojačane – izgrađen je poseban siguran ulaz za predsjedničku limuzinu, a u hotelu postoji i spomen-ploča koja podsjeća na taj crni dan. Incident je ponovno podsjetio na ranjivost javnih događanja s najvišim američkim dužnosnicima i oživio sjećanja na jedan od najpoznatijih atentata u modernoj američkoj povijesti. Dok istraga o motivima Colea Allena traje, Washington Hilton ostaje simbolom i blještavila i opasnosti američke političke scene.