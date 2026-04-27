VIDEO Napadač poslao jeziv manifest, Trump eksplodirao u velikom intervjuu: 'Ja nisam ništa od toga!'

Američki predsjednik Donald Trump oštro je reagirao na pitanja novinarke tijekom intervjua za CBS emisiju, koji je dao nakon dramatičnog incidenta s pucnjavom na večeri dopisnika Bijele kuće. U razgovoru s novinarkom Norah O'Donnell za emisiju 60 Minutes, Trump se prisjetio događaja od prethodne večeri, kada je naoružani napadač upao u hotel Washington Hilton tijekom svečanosti. Osumnjičeni, identificiran kao 31-godišnji učitelj iz Kalifornije, Cole Allen, navodno je nekoliko minuta prije napada članovima obitelji poslao manifest u kojem iznosi motive napada.

O'Donnell je tijekom intervjua citirala dijelove tog dokumenta: „Taj takozvani manifest je zapanjujuće štivo. Gospodine predsjedniče, čini se da navodi motive. U njemu piše: ‘Dužnosnici administracije su mete. Više nisam spreman dopustiti pedofilu, silovatelju i izdajniku da moje ruke uprlja svojim zločinima.’ Koja je vaša reakcija na to?“

O'DONNELL: In his manifesto, he wrote that 'I'm no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes.' What's your reaction?



Vidno uzrujan, Trump je odgovorio: „Pa, čekao sam da to pročitate jer sam znao da hoćete, jer ste užasni ljudi. Užasni ljudi.“ Zatim je dodao: „Ja nisam silovatelj. Nisam silovao ništa“, dok je O'Donnell pokušala ubaciti pitanje: „Mislite da je mislio na vas?“

Trump ju je prekinuo: „Ispričavam se, ispričavam se. Nisam pedofil. Vi čitate te gluposti od neke bolesne osobe. Mene se povezuje s nečim što nema nikakve veze sa mnom. Potpuno sam oslobođen optužbi. Vaši prijatelji s druge strane su ti koji su bili povezani s, recimo, Epsteinom ili drugim stvarima. Trebalo bi vas biti sram što to čitate jer ja nisam ništa od toga.“

Pogledajte kako je brzo napadač projurio pored osiguranja, stigao je jako blizu Trumpa i gostiju

Unatoč pokušaju novinarke da pojasni kako samo prenosi sadržaj manifesta, Trump je zaključio: „To ne biste trebali čitati u emisiji. Vi ste sramota, ali nastavite, završimo intervju.“ Incident koji je prethodio intervjuu dogodio se na početku večere dopisnika Bijele kuće, kada su se začuli pucnji dok je Trump razgovarao sa suprugom Melania Trump, glasnogovornicom Karoline Leavitt i CBS-ovom dopisnicom Weijia Jiang.

Sudionici su odmah potražili zaklon ispod stolova, dok su Trump i potpredsjednik JD Vance hitno evakuirani s pozornice. Kasnije te večeri predsjednik je održao konferenciju za medije, gdje je otkrio uznemirujuće snimke napadača koji je nakon pucnjave jurišao prema osiguranju. „Trčao je punom brzinom, ali su ga uhvatili“, rekao je Trump. Agenti američke tajne službe reagirali su u trenutku dok su se iz stražnjeg dijela dvorane čuli povici, a cijeli prostor bio je zatvoren gotovo sat vremena nakon incidenta.

O'Donnell je istaknula još jedan dio dokumenta koji bi mogao rasvijetliti motive osumnjičenog, činjenicu da je nekoliko dana prije napada boravio u hotelu i, kako je naveo, izviđao lokaciju. Citirala je njegove riječi: „Što, dovraga, radi Tajna služba? Očekivao sam sigurnosne kamere na svakom zavoju, ozvučene hotelske sobe, naoružane agente svakih deset stopa, detektore metala posvuda. Dobio sam ništa… Ovakva razina nesposobnosti je luda.“

Trump je na to uzvratio umanjujući sposobnosti napadača: „Pa, i on je bio prilično nesposoban, jer je uhvaćen. I to prilično lako. Rekao bih da je i on bio prilično nesposoban. Znate, uvijek možete naći zamjerku bilo kojem sigurnosnom sustavu. Ali ti dečki su sinoć napravili dobar posao.“

Novinarka je potom spomenula kako je napadač na društvenim mrežama objavljivao sadržaj s anti-Trumpovskom i antikršćanskom retorikom, na što je predsjednik reagirao sarkastično: „Zašto ne pročitate sve anti-Trumpovsko? Upravo ste to učinili pa nastavite.“

Kada je spomenuta i njegova povezanost s pokretima poput „No Kings“, Trump je odgovorio: „No Kings, da. Ja nisam kralj. Da jesam, ne bih imao posla s vama.“

Razgovor se potom proširio na širi kontekst političkog nasilja u SAD-u. O'Donnell je podsjetila da su na večeri bili i brojni javni dužnosnici koji su u prošlosti svjedočili nasilnim napadima, uključujući Robert F. Kennedy Jr. i njegovu obitelj, kao i političare poput Steve Scalise.

Na pitanje može li se kao predsjednik učiniti više kako bi se smanjilo nasilje, Trump je odgovorio: „Ako pogledate unazad 20, 40, 100 ili 500 godina, uvijek je toga bilo. Ljudi bivaju ubijeni, ozlijeđeni. Nisam siguran da toga danas ima više nego prije. Ali mislim da je govor mržnje demokrata vrlo opasan za ovu zemlju.“

Unatoč svemu, predsjednik je naglasio kako podržava nastavak održavanja večere dopisnika Bijele kuće: „Želim da se to održi. Ne želim vidjeti da neka luda osoba može otkazati ovakav događaj. Imamo sjajnih ljudi u medijima, stvarno poštenih ljudi.“

Dodao je i kako je agent američke tajne službe koji je sudjelovao u intervenciji dobro: „Sto posto je dobro. Nije htio ni u bolnicu ići, ali su ga nagovorili.“ Na kraju intervjua Trump je uputio i poruku organizatorima: „Recite im da to ponovno organiziraju. Možemo to učiniti za 30 dana, s još jačim osiguranjem. Bit će u redu. Ne treba mi to, zauzet sam, ali mislim da je važno da se to ponovno održi.“