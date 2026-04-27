Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
12 SEKUNDI

VIDEO Svi se pitaju zašto je JD Vance izašao prvi, ljudi bjesne: Oglasio se sigurnosni stručnjak

Foto: Reuters/Pixsell/Ilustracija
1/7
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
27.04.2026.
u 07:03

Snimke kaosa tijekom pucnjave na godišnjoj večeri Udruge dopisnika Bijele kuće (WHCD) izazvale su žestoke reakcije na društvenim mrežama jer pokazuju da je potpredsjednik JD Vance izveden s pozornice prije Donalda Trumpa. Međutim, prema službenim objašnjenjima Tajne službe, radi se o standardnom protokolu, a ne o prioritetu. Video koji je brzo postao viralan prikazuje trenutak kada agenti Tajne službe ulaze na pozornicu samo 12 sekundi nakon pucnjeva.

Jedan agent hvata Vancea za ramena i brzo ga izvlači udesno, dok se istovremeno drugi agent postavlja ispred Trumpa štiteći ga tijelom. Predsjednik i prva dama Melania Trump izvedeni su oko 20 sekundi nakon Vancea. Mnogi korisnici na X-u optužili su Tajnu službu da je 'prioritet dala Vanceu', a jedan popularni post glasio je: "Tajna služba žuri izvesti JD Vancea iz opasnosti PRIJE Trumpa!!!”. No stručnjaci i sami agenti odbacuju takve tvrdnje.

Anthony Guglielmi, glasnogovornik Tajne službe, izjavio je za Newsweek da su svi pokreti koordinirani u realnom vremenu preko radija te da postoji precizan, uvježbani postupak zaštite više dužnosnika. Cilj je upravo razdvojiti predsjednika i potpredsjednika kako jedan napad ne bi ugrozio obojicu istovremeno.

1/37

Sigurnosni stručnjak Mark Herrera objasnio je da je Vance vjerojatno bio u položaju koji je omogućio bržu i sigurniju evakuaciju, dok je Trumpov detalj prvo morao uspostaviti fizički štit, procijeniti prijetnju i osigurati put. “Ovo nije prioritet, već standardna procedura izbjegavanja jedne točke neuspjeha”, naglasio je.

Predsjednik Trump kasnije je pohvalio Tajnu službu rekavši da su djelovali “vrlo brzo”. Svi visoki dužnosnici – uključujući Trumpa, Vancea, članove kabineta i novinare – evakuirani su bez ozljeda. Napadač Cole Tomas Allen uhvaćen je na licu mjesta. Ovaj incident ponovno je otvorio raspravu o sigurnosti javnih događanja s najvišim američkim dužnosnicima, posebno nakon što je naoružani muškarac uspio prići tako blizu. Tajna služba najavljuje detaljnu istragu mogućih propusta u osiguranju hotela Washington Hilton, piše Newsweek.

Nakon pucnjave nastao totalni kaos: Agenti zbunjeni, JD Vance prvi evakuiran, Trump pao u metežu

Ključne riječi
JD Vance Donald Trump Pucnjava u Washingtonu

Komentara 1

Pogledaj Sve
CR
Croatiadobola
08:57 27.04.2026.

Možete govoriti sto hoćete i opravdavati postupak ali ostaje neuvjerljivo da vam je predsjednik izvučen drugi i da je pri izvlacenju pao.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!