VIDEO Svi se pitaju zašto je JD Vance izašao prvi, ljudi bjesne: Oglasio se sigurnosni stručnjak

Snimke kaosa tijekom pucnjave na godišnjoj večeri Udruge dopisnika Bijele kuće (WHCD) izazvale su žestoke reakcije na društvenim mrežama jer pokazuju da je potpredsjednik JD Vance izveden s pozornice prije Donalda Trumpa. Međutim, prema službenim objašnjenjima Tajne službe, radi se o standardnom protokolu, a ne o prioritetu. Video koji je brzo postao viralan prikazuje trenutak kada agenti Tajne službe ulaze na pozornicu samo 12 sekundi nakon pucnjeva.

Jedan agent hvata Vancea za ramena i brzo ga izvlači udesno, dok se istovremeno drugi agent postavlja ispred Trumpa štiteći ga tijelom. Predsjednik i prva dama Melania Trump izvedeni su oko 20 sekundi nakon Vancea. Mnogi korisnici na X-u optužili su Tajnu službu da je 'prioritet dala Vanceu', a jedan popularni post glasio je: "Tajna služba žuri izvesti JD Vancea iz opasnosti PRIJE Trumpa!!!”. No stručnjaci i sami agenti odbacuju takve tvrdnje.

Anthony Guglielmi, glasnogovornik Tajne službe, izjavio je za Newsweek da su svi pokreti koordinirani u realnom vremenu preko radija te da postoji precizan, uvježbani postupak zaštite više dužnosnika. Cilj je upravo razdvojiti predsjednika i potpredsjednika kako jedan napad ne bi ugrozio obojicu istovremeno.

Sigurnosni stručnjak Mark Herrera objasnio je da je Vance vjerojatno bio u položaju koji je omogućio bržu i sigurniju evakuaciju, dok je Trumpov detalj prvo morao uspostaviti fizički štit, procijeniti prijetnju i osigurati put. “Ovo nije prioritet, već standardna procedura izbjegavanja jedne točke neuspjeha”, naglasio je.

Predsjednik Trump kasnije je pohvalio Tajnu službu rekavši da su djelovali “vrlo brzo”. Svi visoki dužnosnici – uključujući Trumpa, Vancea, članove kabineta i novinare – evakuirani su bez ozljeda. Napadač Cole Tomas Allen uhvaćen je na licu mjesta. Ovaj incident ponovno je otvorio raspravu o sigurnosti javnih događanja s najvišim američkim dužnosnicima, posebno nakon što je naoružani muškarac uspio prići tako blizu. Tajna služba najavljuje detaljnu istragu mogućih propusta u osiguranju hotela Washington Hilton, piše Newsweek.