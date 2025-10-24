Naši Portali
Baština koja traje više od tisućljeća

Znanstveno-stručni skup '1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva' u Institutu Pilar
VL
Autor
Večernji.hr
24.10.2025.
u 15:48

U Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar održan je 23. listopada 2025. znanstveno-stručni skup „1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva“.

Cilj je skupa bio pridružiti se obilježavanju 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, budući da je Hrvatski sabor 2025. godinu proglasio „Godinom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva“ te dati doprinos raspravama među povjesničarima i drugim stručnjacima u povodu obilježavanja te okrugle obljetnice.

Znanstveno-stručni skup pripremio je Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest, Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža, Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavodom za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu, Hrvatskim nacionalnim odborom za povijesne znanosti i Društvom za hrvatsku povjesnicu.

U radu skupa sudjelovalo je 14 eksperata koji su govorili o knezu i kralju Tomislavu u njegovu vremenu i u historiografiji, hrvatskom mileniju kroz spomen obilježja, liku kralja Tomislava u suvremenosti, glavnim prijeporima o hrvatskom državnopravnom položaju od 1868. do 1990., mađarskom mileniju 1896. i hrvatskom mileniju 1925. u komparativnoj perspektivi, Gavri Manojloviću kao predsjedniku Akademije u kontekstu proslave 1000. obljetnice Hrvatskoga kraljevstva, hrvatskim hodočašćima u Rim 1925. godine, kralju Tomislavu u osnovnoškolskim i srednjoškolskim udžbenicima, Duvanjskom polju između historiografije, mita i mjesta sjećanja te kralju Tomislavu na novcu i u popularnoj kulturi.

Više od 1100 godina Hrvatska opstoji na raskrižju kultura, braneći svoju baštinu dok istovremeno prihvaća napredak. Hrvatska državnost od ranih kneževina preko tisućgodišnjeg kraljevstva do suvremene republike koja je članica Europske unije pokazatelj je otpornosti, identiteta i ljubavi prema slobodi. Hrvatski jezik, tradicije i nepokolebljivi duh vodili su nas kroz svaki izazov. Danas, dok poštujemo svoju prošlost, s povjerenjem gledamo u budućnost ukorijenjenu u vrijednostima koje su obilježile naše mjesto među europskim narodima u prošlosti i sadašnjosti.

Širok raspon tema od kneza i kralja Tomislava u ranome srednjem vijeku preko milenijske proslave 1925. do naših dana podsjetnik je da smo baštinici izvanrednog nasljeđa u trajanju od više od tisuću godina koje nas poziva da njegujemo svoju povijest i gradimo budućnost koja će inspirirati buduće naraštaje.

