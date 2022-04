Znamo li odgovorno živjeti bez anti-COVID mjera i ne zaraziti se?

Ako nećemo sada kad su niske brojke oboljelih i kad je lijepo vrijeme, a kad ćemo? Ne možemo živjeti u karanteni i čekati veću nevolju – komentira veliko ukidanje epidemioloških mjera prof. prof. Asja Stipić Marković, subspecijalistica alergologije i kliničke imunologije te pulmologije koja vodi imunološku ambulantu u post-COVID poliklinici zagrebačke Specijalne bolnice za plućne bolesti. I dodaje:

– Međutim, to ne isključuje oprez. Treba se ponašati zdravorazumski ako želimo živjeti bolje, ne naguravati se bespotrebno u velikim skupinama, prozračivati zatvorene prostore jer virus je još među nama i uvijek ćete se s njim susresti. I Ustav kaže da moramo voditi brigu o svom zdravlju. Svi smo individualci i nećemo postupiti jednako, ali mjere treba racionalno akceptirati i ne smatrati da nam netko naređuje da peremo ruke, nego da je to dobar odabir za nas, a ako netko smatra da je čeličnog zdravlja, valjda ima empatije za onog drugog koji je slabijeg zdravlja – govori liječnica.

Od subote prestaju vrijediti gotovo sve epidemiološke mjere koje su na snazi unazad dvije godine. Obaveza nošenja maski ostaje samo u zdravstvenim i ustanovama socijalne skrbi, gdje će se i dalje koristiti i COVID potvrde.

VIDEO Stožer objavio koje se sve mjere ukidaju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za sve ostale maske su sada tek preporuka i njihovo korištenje na mjestima s puno ljudi, odnosno tamo gdje su se do sada nosile, ovisit će o individualnoj procjeni i odgovornosti pojedinca, dakle bez obaveze i sankcija. COVID potvrde više neće biti potrebne za osobe koje dolaze iz država EU, već samo za osobe iz trećih zemalja (ali ne i iz Ukrajine).

Nije gotovo

Iz Stožera odluku obrazlažu time što zdravstveni sustav više nije opterećen kao prije nekoliko mjeseci, dolaskom toplog vremena u kojem se respiratorne infekcije manje šire te činjenicom da i zemlje s trenutačno težom epidemiološkom slikom također popuštaju COVID mjere. No, kažu i da treba zadržati oprez i da je virus i dalje tu.

– Ova epidemija će krenuti u smjeru pretvaranja u endemsku bolest i našeg suživota s tim virusom. Nitko ne smije smatrati da je epidemija gotova. Virus je i dalje oko nas te poglavito naši stariji i bolesni sugrađani i dalje moraju poštivati sve epidemiološke mjere i cijepiti se – rekao je ministar Vili Beroš.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hvala Bogu, napokon, super! Ne kriju zadovoljstvo ugostitelji što je konačno došao i taj trenutak. Mjere se ukidaju nakon dvije godine jako teške za turizam, a pogotovo baš za ugostitelje koji su prošli i fazu potpunog zatvaranja. U četvrtak su, međutim, odahnuli samo djelomično. Punim plućima neće disati još neko vrijeme. Pandemija ih je financijski unazadila, neki su i propali, a tijekom lockdowna mnogi su ostali bez radnika. Četiri tisuće kuna od države nisu bile dovoljne da kafići zadrže svoje konobare i oporavak, unatoč vijesti koju su svi nestrpljivo očekivali, neće biti ni brz ni lagan.

– Ukidanje mjera možemo samo pozdraviti. Naravno da će nam to olakšati rad, ali dolazi u trenutku kada se suočavamo s povećanjem ulaznih cijena i namirnica i energenata, s problemom kako naći radnika i dok nas guši PDV na kavu i druga pića od maksimalnih 25 posto. Prisiljeni smo dizati cijene, iako smo svjesni koliko je to nepopularno i da je vrlo upitno koliko će nam to uopće pomoći. Kupovna moć građana pada i za mnoge postajemo luksuz koji si ne mogu priuštiti – svjestan je predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Nikola Eterović, koji u ime svojih kolega ističe kako bi spuštanje PDV-a za kavu i pića na 13 posto, koliki je u ugostiteljstvu i na hranu, bio najbrži i najjednostavniji način da se ugostiteljima pomogne prebroditi posljedice koronakrize.

Drukčija situacija

Većina građana ovakvu je odluku jedva dočekalo.

– Napokon je došlo vrijeme za slobodu! Odlična je stvar što popuštaju mjere i ukidaju maske, treba dati društvu da diše – smatra Igor Milojević.

I Jozo Tokić pozdravlja popuštanje mjera.

– Mislim da je to trebalo napraviti i ranije. Čim prije treba vratiti sve na staro jer ljudi moraju živjeti normalno – smatra on.

– Sviđa mi se to što su dali ljudima opciju da nose ako to žele, ali da ne moraju. Svatko mora biti odgovoran za svoje zdravlje. A mislim i da su odabrali najbolje vrijeme za popuštanje mjera. Švicarska je prije tjedan dana ukinula maske, dobro je da smo nastavili taj tren – kaže Bernardica Vajda.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

– U vrijeme kad je to trebalo maske i mjere su bile potrebne, a struka je sad procijenila da više nisu. Uvijek treba slijediti struku, ali meni je drago da se popušta s mjerama – govori Dijana Kožul.

Patrik Špoljarić ističe: – Student sam i nije mi bilo drago po cijeli dan nositi masku, tako da mi je zbog toga najviše sad drago. Mislim i da nije to trebalo učiniti ranije, jer je situacija bila potpuno drukčija. Drago mi je zbog popuštanja, ovo sad je dobro vrijeme za to.

– Meni nije drago što je došlo do popuštanja mjera jer virus još uvijek hara. Mi stariji moramo se paziti jer smo još uvijek ugroženi – kaže Berica Petrić.

Nazor: Bojim se da ćemo prenaglu 'slobodu' zlorabiti

Psihologinja prof. Mirjana Nazor ukazuje na slabosti ove odluke koju su, osim epidemioloških, formirali i ekonomski faktori.

- Dvije pandemijske godine pokazale su da je oslanjanje na osobnu odgovornost pojedinca, nažalost, karta na koju ne možemo igrati. Mali je postotak onih koji su zaista odgovorni, dok ostali to što će zaštititi sebe i druge ako stave masku, smatraju kršenjem slobode. Kad bismo bili odgovorni, otvaranje bi bilo sjajno jer bismo s dozom opreza uživali u tome što sada možemo. Ali meni se čini da ćemo krenuti u drugi ekstrem i ponašati se neprimjereno situaciji koja još postoji. Jedna postupnost bi možda bila logičnija, ovo je prenagla "sloboda" koju ćemo mi, bojim se, zlorabiti - smatra.