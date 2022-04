Austrija u proteklih 24 ata ima 16.479 novozaraženih koronavirusom i 44 covid umrlih. Još uvijek visok broj, unatoč evidentnom padu broja novih slučajeva zaraze posljednjih dana i tjedana, kada se je broj novozaraženih dnevno kretao između 30 i gotovo 60.000.

Ono što se mnogi u ovoj alpskoj zemlji i šire pitaju gdje je Austrija pogriješila da je već dugo pri vrhu ljestvice novozaraženih u Europi? Neki tvrde da je razlog u masovnom testiranju, a time i većem broju otkritih zaraza. A kada smo kod zaraze i njenog širenja, austrijski mediji danas izvještavaju da je u Austriji otkriven novi omikron soj koronavirusa, preciznije rečeno prva “rekombinanta” njegovog omikron soja.

Pojavu prve rekombinante u Austriji potvrdio je i austrijski stručnjak Andreas Bergthaler na svom Twitteru. Radi se o takozvanoj “mješavini” druge omikronove podvarijante, koja se je već pojavila u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Danskoj u rekombinantama XE (BA.1 i BA.2), XD (Deltakron XD) i XF (Delta i BA.2).

Erste SARS-CoV-2 Rekombinanten in Österreich



In Proben wurde eine noch nicht beschriebene Rekombination von BA.2 mit dem Spike von BA.1.1 bestätigt. Was bedeutet Rekombination bei Coronaviren? Ist das epidemiologisch bzw. klinisch relevant? Und was tut sich international? 1/8