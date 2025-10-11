Naši Portali
VEČERNJI DUEL no. 1 : VJEČNI SUKOB

Žestoka rasprava u studiju: Vjeruje li itko u Trumpov plan i zašto je (ne)moguć suživot Izraelaca i Palestinaca?

Autori: Dario Topić, Večernji.hr
11.10.2025.
u 20:20

Može li nakon tolikog sukoba i razaranja uopće postojati šansa za miran suživot i što je sljedeći korak raspravljamo u prvoj epizodi novog Večernjakovog formata Večernji duel

Dva dana nakon druge godišnjice posljednje eskalacije strašnog sukoba Izraelaca i Palestinaca koji traje desetljećima i jedna je od najzamršenijih geopolitičkih tema – sklopljen je mir, odnosno barem dogovorena prva faza mirovnog sporazuma koji je predložio američki predsjednik Donald Trump, a koja znači djelomično povlačenje izraelske vojske u zamjenu za oslobađanje pedesetak talaca koje Hamas drži u zarobljeništvu. No, iako se to čini kao korak prema miru, mir nije iza ugla, a do njega vodi niz neriješenih pitanja.

Korijen sukoba je u teritorijalnim i političkim nesuglasicama, uključujući status Jeruzalema, izraelske naseljenike na Zapadnoj obali, te palestinsku težnju za državom. Izrael smatra Hamas terorističkom organizacijom, dok Hamas odbacuje pravo Izraela na postojanje. Najnovija velika eskalacija dogodila se 7. listopada 2023., kada je Hamas izveo iznenadni napad na Izrael. Izrael je odgovorio žestokom ofenzivom na Gazu, što je izazvalo tešku humanitarnu krizu i desetke tisuća mrtvih.

Može li nakon tolikog sukoba i razaranja uopće postojati šansa za miran suživot i što je sljedeći korak raspravljamo u prvoj epizodi novog Večernjakovog formata Večernji duel. U debatnoj emisiji u trajanju od sat vremena, novinar i urednik Dario Topić ugostio je profesora Borisa Havela i Večernjakova reportera Hassana Haidara Diaba. U žustroj debati neistomišljenika pokušat ćemo naći zajednička stajališta oko kojih se slažemo, ali i odgovoriti na neka neugodna pitanja.

U nastavku pogledajte emisiju:

LU
Lujo123
20:30 11.10.2025.

Udri Izraele na najjače bez milosti.

MP
marinko.przolica
20:35 11.10.2025.

Palestince kao i ostale arape u regiji mogu kontrolirati ili vojne hunte (egipat), teokratska (iran) ili plemenska doktatura... ako netkk od tih diktatura odluči "upravljati" palestincima bit će mira. Inače će opet rat...

DE
Dex
20:33 11.10.2025.

Dovoljno je pronači svjetske atlase sa kraja 1940-tih .. nigdje nema Izraela no kada se otvori karta tog poručja velikim slovima piše Palestina ....... dakle Izrael tada nije ni postojao nego je umjetna nacistička genocidna tvorevina radikalnih ruskih židova

