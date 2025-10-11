Žestoka rasprava u studiju: Vjeruje li itko u Trumpov plan i zašto je (ne)moguć suživot Izraelaca i Palestinaca?

Dva dana nakon druge godišnjice posljednje eskalacije strašnog sukoba Izraelaca i Palestinaca koji traje desetljećima i jedna je od najzamršenijih geopolitičkih tema – sklopljen je mir, odnosno barem dogovorena prva faza mirovnog sporazuma koji je predložio američki predsjednik Donald Trump, a koja znači djelomično povlačenje izraelske vojske u zamjenu za oslobađanje pedesetak talaca koje Hamas drži u zarobljeništvu. No, iako se to čini kao korak prema miru, mir nije iza ugla, a do njega vodi niz neriješenih pitanja.

Korijen sukoba je u teritorijalnim i političkim nesuglasicama, uključujući status Jeruzalema, izraelske naseljenike na Zapadnoj obali, te palestinsku težnju za državom. Izrael smatra Hamas terorističkom organizacijom, dok Hamas odbacuje pravo Izraela na postojanje. Najnovija velika eskalacija dogodila se 7. listopada 2023., kada je Hamas izveo iznenadni napad na Izrael. Izrael je odgovorio žestokom ofenzivom na Gazu, što je izazvalo tešku humanitarnu krizu i desetke tisuća mrtvih.

Može li nakon tolikog sukoba i razaranja uopće postojati šansa za miran suživot i što je sljedeći korak raspravljamo u prvoj epizodi novog Večernjakovog formata Večernji duel. U debatnoj emisiji u trajanju od sat vremena, novinar i urednik Dario Topić ugostio je profesora Borisa Havela i Večernjakova reportera Hassana Haidara Diaba. U žustroj debati neistomišljenika pokušat ćemo naći zajednička stajališta oko kojih se slažemo, ali i odgovoriti na neka neugodna pitanja.

U nastavku pogledajte emisiju: