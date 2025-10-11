Naši Portali
Nogomet

Ne želimo ugroziti našu reprezentaciju, ali prosvjedi će biti masovni

11.10.2025.
11.10.2025.
u 12:55

Norveška ima veliku priliku približiti se Svjetskom nogometnom prvenstvu pobijedi li Izrael, ali sprema se žestoka uvertira toj utakmici

Nogometna reprezentacija Norveške igra sjajno u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, nakon pet utakmica ima pet pobjeda uz izrazito efikasan napad, u tih pet utakmica postigli su 24 pogotka (primili su tri), a Erling Haaland je u sjajnoj formi.

Norveška se ima priliku približiti SP-u u današnjoj utakmici s Izraelom, pobijedi li, a favorit je, bit će na samo korak od plasmana jer drugoplasirana Italija ima šest bodova manje, doduše i jedan susret manje.
Bude li kojim slučajem slavio Izrael, ozbiljno će se uključiti u borbu s Talijanima bar za to drugo mjesto.
No, susret u Oslu između Norveške i Izraela imat će vatreni uvod.

Naime, u Oslu se pripremaju veliki politički prosvjedi, Akcijska skupina za Palestinu, Palestinski odbor i Norveška narodna pomoć pripremaju demonstracije protiv izraelske reprezentacije pred utakmicu. Susret se igra danas od 18 sati, a u planu je jednosatni marš s bakljadom. Očekuje se nekoliko tisuća prosvjednika pred utakmicu, na kojoj ne bi trebalo biti problema jer Norvežani ne žele nekakvim ispadima naštetiti svojoj reprezentaciji u borbi za Svjetsko prvenstvo.
- Pričali smo o svemu tome, ali moramo preusmjeriti fokus na samu utakmicu. Kao što sam rekao, mi smo profesionalci. Odradit ćemo posao i igrati nogomet – rekao je Alexander Sorloth, reprezentativac Norveške.
