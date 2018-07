Prosvjed protiv Trumpa: Žena se popela na Kip slobode, sedmero ljudi uhićeno

Jedna žena popela se na postolje Kipa slobode u New Yorku, a sedmero ljudi je uhićeno na Otoku slobode na kojem se kip nalazi. Vjeruje se da se radi o prosvjednicima, rekla je policija za CNN. Sky News prenosi kako se radi o prosvjednicima protiv granične politike predsjednika Donalda Trumpa.

Žena koja se popela na postolje kipa hodala je uz rub pokraj sandale kipa. Raširila je transparent s natpisom "Ukinite ICE" (ICE je Agencija za imigracije i carinu).

Drugi prosvjednici držali su transparent na ogradi. Otok slobode je evakuiran.

Policajci su se popeli na postolje i razgovarali sa ženom. Ne vjeruju da će žena sama sići pa je žele spustiti pomoću užadi za spašavanje.

Fourth of July plans? Word of advice, don’t try to climb the Statue of Liberty. @cnnbrk pic.twitter.com/LZrpT8WVSl