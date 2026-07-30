Damiru Šegoti ukinut istražni zatvor jer su ispitani svi svjedoci

Damiru Šegoti, bivšem direktoru Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), koji je prošli tjedan uhićen u sklopu proširenja istrage u aferi Pavlek ukinut je istražni zatvor. Razlog je jer mu je nakon uhićenja istražni zatvor bio određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, koji su proteklih dana ispitani. USKOK je predložio da se se ispita ukupno osam svjedoka, među kojima je bio i Siniša Krajač, glavni tajnik HOO, kod kojeg je prošli tjedan obavljena pretraga. Krajač je za sada, u toj priči samo svjedok, a koliko će dugo još biti glavni tajnik HOO-a, znat će se uskoro budući da je izabrana nova čelna osoba HOO-a. To je Josip Varvodić, a on je tijekom kampanje vrlo jasno govorio da bi Krajač trebao otići. No vratimo se mi na Šegotu. Među svjedocima koji su ispitani bili su i članovi njegove obitelji, a nakon što izađe iz Remetinca, Šegota će se u nastavku istrage braniti sa slobode. Prošli tjedna je s njim bila uhićena i njegova supruga Željka Šegota, no nakon što je ispitana u USKOK-u, protiv nje nije pokrenuta istraga. Šegota je uhićen nakon što je Damir Raos, bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) koji je prije nekoliko mjeseci bio uhićen i kratko pritvoren, odlučio iznijeti svoju obranu. U kojoj je, po neslužbenim informacijama priznao da je Šegoti nosio novac od Pavleka, a Šegotino ime bilo je na onom famoznom Pavlekovom popisu.

USKOK je nakon uhićenja Šegote prošli tjedan, protiv Šegote pokrenuo istragu, a proširenjem istrage je obuhvatio i Pavleka i Raosa. Pavlek, koji je u kazahstanskom zatvoru čeka odluku o izručenju Hrvatskoj, sumnjiči se da je od 2018. do travnja 2026. svoje suosumnjičenike povezao kako bi sudjelovali u stjecanju nepripadne imovinske koristi. Već je od ranije poznato kako se Pavlek sumnjiči da je iz HSS-a tijekom tih godina izvukao oko 30 milijuna eura, a proširenom istragom se sumnjiči da se sa Šegotom dogovorio da se pogoduje HSS-u. Odnosno da HSS od HOO dobiva b više novca nego što mu stvarno pripada. Šegota je u HOO-u bio zadužen za upravljane novcem te je donosio odluke o raspodijeli novca, a Pavleku je "pomagao" kaže USKOK, za novčanu naknadu.

USKOK navodi da je Šegota bio odgovoran i za izradu i predlaganje projekata pripreme sportaša i saveza za olimpijski ciklus pa je u okviru svojih dužnosti dogovorio s Pavlekom da će iskoristiti svoj utjecaj kako bi se povećao iznos novca koji HOO daje HSS-u. Osim toga, USKOK tvrdi da su Pavlek i Šegota dogovorili da će Šegota osigurati da se taj novac isplaćuje kroz određene programske stavke koje Šegota može odobriti. Zauzvrat, Šegota je od Pavleka trebao dobiti novac. USKOK sumnja da je Šegota, nakon takvog dogovara s Pavlekom od prosinca 2023. do veljače 2025. proveo tri financijske izmjene i dopune projekta olimpijskog programa za Zimske olimpijske igre u Milanu kojima su predviđena sredstva za taj projekt povećana za 2,2 milijuna eura. Taj je novac koristio HSS, a USKOK navodi i da je Šegota od 2022. do 2026. na ime paušala za sportsku opremu te za dodatnu specijalnu opremu HSS-u rasporedio, odnosno dodijelio ukupno 251.621 eura.

Sumnja se i da je Šegota na Pavlekovo traženje u ima HOO-a HSS-u odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige te 5.000 eura za troškove postavljanja skijarne za potrebe održavanja Zimskih Olimpijskih igara. Šegota je to učinio, tvrdi USKOK, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Za uzvrat je, Pavlek, kako se sumnja, preko Raosa Šegoti isplatio najmanje 160.000 eura. Osim toga, navodi USKOK, Pavlek je Šegoti platio i dodatnih 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Što se tiče Šegote, USKOK navodi da je pokušavajući zamesti trag novca koji je preko Raosa dobio od Pavleka od 2023. do 2026. kupovao investicijsko zlato ukupne vrijednosti 131.580 eura. Na svoje je ime kupio zlato u vrijednosti 113.120 eura, a na ime svoje supruge zlato vrijedno 18.460 eura.