Trojica prijavljena za ratne zločine u Petrovcima: Sumnjiče ih za brutalno zlostavljanje hrvatskih branitelja i civila

Vukovarsko-srijemska policija dovršila je kriminalističko istraživanje, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Osijeku, protiv trojice hrvatskih državljana, u dobi od 55, 67 i 69 godina, zbog sumnje da su tijekom Domovinskog rata u Petrovcima počinili ratne zločine nad hrvatskim braniteljima i civilnom osobom. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 55-godišnjak tijekom oružane agresije snaga JNA i srpskih paravojnih formacija na Republiku Hrvatsku, kao pripadnik paravojne formacije pobunjenih Srba, iskoristio okolnosti rata i privremenu okupaciju mjesta Petrovci te zajedno s drugim pripadnicima srpskih paravojnih formacija, zarobljene hrvatske branitelje, tada 43- i 22-godišnjaka, teško psihički i tjelesno zlostavljao čime je počinio kazneno djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Također, provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da su trojica kao pripadnici paravojne formacije pobunjenih Srba, iskoristili okolnosti rata i privremenu okupaciju Petrovaca te psihički i fizički zlostavljali civilnu osobu tada 40-godišnjakinju, čime su počinili kazneno djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske. Protiv osumnjičenih je podnesena kaznena prijava nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Osumnjičenici su trenutačno nedostupni redarstvenim vlastima Republike Hrvatske, priopćila je PU vukovarsko-srijemska.