Kerum se brani, kaže da nije kriv, USKOK objavio za što ga terete

Bivši splitski gradonačelnik, poduzetnik Željko Kerum, njegov nećak Igor Sapunar i bivši službenik u Gradu Kaštelima Andrija Polić noć su proveli iza rešetaka, nakon što su jučer ispitani pred USKOK-ovom tužiteljicom. Kerum i Sapunar osumnjičeni su za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, a Polić za zlouporabu zbog legalizacije kompleksa konobe Pršut u Kaštel Štafiliću. Sva trojica negiraju počinjenje kaznenih djela. Po riječima njihovih odvjetnika iznijeli su aktivne obrane, odnosno odgovarali su na pitanja tužiteljice.

USKOK je najavio da će za jednog od osumnjičenika zatražiti određivanje istražnog zatvora, dok za preostalu dvojicu za to, prema njihovoj procjeni, nije bilo zakonskih uvjeta. Prema sumnjama istražitelja, Andrija Polić je od listopada 2017. do siječnja 2023., kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Gradu Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i trgovačkom društvu koje je u njegovu stvarnom vlasništvu tijekom postupka ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata.

USKOK navodi da je Kerum bio naručitelj i voditelj radova na građevinama izgrađenima na zemljištu u vlasništvu njegove tvrtke, dok je Igor Sapunar, koji je ujedno Kerumov nećak, zastupao trgovačka društva u njegovu stvarnom vlasništvu. Sumnja se da su od gradskog službenika zatražili izdavanje rješenja kojim bi se legalizirali objekti izgrađeni nakon lipnja 2011. godine, iako prema važećim propisima nisu ispunjavali uvjete za ozakonjenje.

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Istraga je pokazala da pojedine građevine za koje se tražila legalizacija uopće nisu bile vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave iz 2011. godine, dok druge nisu odgovarale veličini i površini prikazanoj u priloženoj dokumentaciji. Unatoč tome, sumnja USKOK, Polić je tijekom upravnog postupka iskazivao neistinite činjenice. Tako je u kolovozu 2022. sastavio službenu bilješku u kojoj je naveo da su sporni objekti vidljivi na ortofoto snimci iz 2011. godine, no uz dokumentaciju je, kako se sumnja, priložio snimku iz 2017. godine na kojoj su građevine već bile izgrađene.

Nakon toga sastavio je zapisnik kojim je potvrdio da stanje na terenu odgovara priloženoj dokumentaciji te je u siječnju 2023. donio rješenje kojim je ozakonjeno ukupno pet građevina – tri poslovne zgrade, dvije pomoćne građevine, bazen i pripadajuća strojarnica, ukupne bruto površine gotovo 2.000 četvornih metara. Prema navodima USKOK-a, na taj je način Kerumu i njegovoj tvrtki omogućena izgradnja znatno većih objekata od onih koji su postojali do zakonskog roka za legalizaciju, kao i gradnja novih građevina na poljoprivrednom zemljištu izvan urbane zone Generalnog urbanističkog plana Kaštela, gdje takva gradnja nije dopuštena.