Hrvat pokušao u policijskom pritvoru zadaviti hakera iz Srbije, na koncu obojica završila u Remetincu

Jedan je državljanin Srbije, drugi Hrvatske, sreli su se u policijskom pritvoru, odnosno u Jedinici za zadržavanje i preradu PU zagrebačke, gdje je jedan pokušao zadaviti drugog, da bi na kraju obojica završila u Remetincu. Rezime je to nesvakidašnje priče čiji su akteri 22-godišnji državljanin Hrvatske, koji je osumnjičen za pokušaj ubojstva 33-godišnjeg državljanina Srbije, koji je osumnjičen za kibernetički kriminal. Policija je priopćila da se 33-godišnjak sumnjiči za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka te nedozvoljenu uporabu osobnih podataka. Sumnja se da je tijekom 2026., prikrivajući svoj identitet i lokaciju, korištenjem informatičkih metoda koje omogućavaju anonimizaciju pristupa računalnim sustavima, neovlašteno pristupao računalnim sustavima i podacima više tijela javne vlasti i pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska. Nakon što im je postao sumnjiv, policija je zatražila nalog za pretragu njegovog vozila, prostora i elektroničkih uređaja te su izuzeti predmeti i digitalni podaci koji se dovode u vezu s počinjenjem djela za koje se 33- godišnjak sumnjiči.

Kada je sve to obavljeno on je 29. srpnja predan pritvorskom nadzorniku, a tamo je ćeliju očito dijelio s 22-godišnjim državljaninom Hrvatske. Poznaju li se njih dvojica od ranije nije poznato, no sumnja se da je 22-godišnjak 30. srpnja rano ujutro napao 33-godišnjaka kojeg je pokušao - zadaviti. U tome nije uspio jer su ga spriječili policajci koji su bili u Jedinici za zadržavanje i prepratu. Zbog čega je 22-godišnjak inicijalno završio u policijskom pritvoru nije poznato, no nakon napada na 33-godišnjaka je prijavljen za pokušaj ubojstva. Ispitan je na ŽDO Zagreb, nakon čega je protiv njega pokrenuta istraga. Zatim su i on i 33-godišnjak dovedeni pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. Ne znamo jesu li ih vozili u istoj marici, no 22-godišnjaku je istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, a 33-godišnjem državljaninu Srbije zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.