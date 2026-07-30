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AFERA 'KONOBA PRŠUT'

Željka Keruma doveli na ispitivanje u USKOK

Split: USKOK-ovi istražitelji doveli Keruma u kuću na Mejama
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Autori: Vecernji.hr , Žaklina Jurić/Hina
30.07.2026.
u 20:29
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Kerum je uhićen zbog ​afere oko konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. ​Osim njega je uhićen i službenik Grada Kaštela Andrija Polić koji je potpisao rješenje o legalizaciji​. U PNUSKOK-u je završio i Igor Sapunar inače nećak uhićenog Keruma.

Željko Kerum doveden je na ispitivanje u USKOK. Osim njega zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko konobe Pršut uhićeni su, kako se doznaje, i njegov nećak te službenik Grada Kaštela. ​Uskok je, ne otkrivajući identitete, u četvrtak priopćio da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, koje po njihovu nalogu provodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK. ​"Navedene radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela.​ Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost​", navode u priopćenju.

​Kerum je uhićen zbog ​afere oko konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. ​Osim njega je uhićen i službenik Grada Kaštela Andrija Polić koji je potpisao rješenje o legalizaciji​. U PNUSKOK-u je završio i Igor Sapunar inače nećak uhićenog Keruma.

U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je krenula istraga u slučaju konobe Pršut na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito.

Šuta: Očekujemo nastavak potpore vijećnika HGS-a u provedbi projekata

Kerum je u zatvoru bio i krajem prošle godine, a tamo je završio na 15 dana nakon što je vozio automobil unatoč pravomoćnoj zabrani upravljanja koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja 2026.

O cijelom slučaju jutros se oglasio i gradonačelnik Tomislav Šuta koji je poručio da "gospodin Željko Kerum nije član Gradskog vijeća Grada Splita niti sudjeluje u njegovu radu".

"S predsjednikom Gradskog vijeća Igorom Stanišićem ostvarujemo kvalitetnu suradnju te očekujemo nastavak potpore vijećnika Hrvatske građanske stranke u provedbi projekata koji su važni za razvoj Splita i interes njegovih građana", dodao je. 

"Što se tiče konkretnog slučaja, riječ je o postupku koji vode nadležne institucije. Gospodin Kerum će svoju stranu priče iznijeti u okviru zakonom propisanog postupka, a nije na meni komentirati predmete koji su u tijeku niti istupati kao njegov zastupnik", izjavio je gradonačelnik Šuta.

Od milijuna i Maybacha do uhićenja: Nevjerojatan uspon i pad Željka Keruma
Ključne riječi
USKOK Željko Kerum

Komentara 3

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CI
Ciroza
21:53 30.07.2026.

Proći će on bolje vengo Ajduk na Cipru.

DU
Dubokogrlo
21:46 30.07.2026.

i sad ce da mu sudi od tetke muz, kojeg ce nazvati kum iz sabora i brat od zupana, advokat ce mu biti od sina zena, dokazi ce se izgubiti za vreme prijateljevog dezurstva u policiji, itd. ovaj dorh je kao un, pricaju a nista ne mogu napraviti.

JE
Jegermeister
21:02 30.07.2026.

Opet USKOK, pnuskok. Gnjuskok i ostali koki i dorhovi hvataju za Hrvatsku beznačajne kriminalce. Samo iz proračuna bez traga nestane više od 2 milijarde eura što pokradu političari. A oni hvataju bakice sa jajima i ovu budalu sa pršutom na čelu.

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