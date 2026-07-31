Lažirali otkup ambalaže, oštetili Fond za 1,2 milijun eura, s izvučenim novcem kockali i kupovali nekretnine

Petero optuženika, koji se terete da su Fond za zaštitu okoliša oštetili za oko 1,2 milijuna eura, dok su sebi pribavili oko milijun eura nepripadne imovinske koristi, optuženo je za zloporabe položaja ovlasti, krivotvorenje isprave, računalno krivotvorenje, pranja novca... Prema optužnici koju je protiv njih podigao ŽDO Bjelovar, 46-godišnjak, koji je bio odgovorna osoba jedne tvrtke s područja Virovitice i 56-godišnji zaposlenik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost terete se da su još od 2019. manipulirali podacima u računalnom programu KONTO, koji koristi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sve do lipnja 2024. unosili su neistinite podatke o prikupljenim količinama plastične i aluminijske ambalaže. U računima su prikazali 294.662 kilograma PET ambalaže i 53.289 kilograma aluminijske ambalaže koje nikad nisu stvarno zaprimljene u skladište.

Otkup tih lažnih količina ambalaže Fond je platio, pa je prema optužnici Fond oštećen za oko 1,2 milijun eura. Još dvoje optuženika iz jedne prijevozničke tvrtke i obrta iz Gradine terete se da su dostavljali lažne prateće listove za otpad, čime su omogućili nezakonite transakcije i ostvarili nepripadnu financijsku korist. Kako bi prikrio da izvlači novac, 46-godišnjak se tereti da je od 2019. do 2024. na svoj račun isplatio 150.000 eura, a taj je novac kasnije uplaćivao po kladionicama, pa je ostvario dobitke od 260.000 eura. Još dvoje optuženika se tereti za pranje novac jer su kupovali i prodavali nekretnine kako bi zameli porijeklo novca. Tužiteljstvo u optužnici traži da se optuženicima oduzme protupravno stečena imovinska korist.