Zelenski poziva Trumpa: Pojačajte pritisak na Putina, a ne na mene

Predsjednik Volodimir Zelenski poziva Donalda Trumpa da pojača pritisak na Vladimira Putina, umjesto da ga nagovara na primirje nakon više od četiri godine rata. U ekskluzivnom razgovoru za Politico i Welt, u predsjedničkoj palači u Kijevu, Zelenski je rekao da su njegovi ljudi “umorni”, ali da je moral i dalje visok te da nisu spremni prihvatiti ruske ultimatume o predaji velikih dijelova teritorija na istoku zemlje.

Zelenski je europske lidere pozvao da osmisle “Plan B” za dugoročno financiranje Ukrajine te da pronađu način da zaobiđu ono što je nazvao “ucjenom” mađarskog premijera Viktora Orbána, koji zadržava obećani zajam Europske unije od 90 milijardi eura. Prema izvještaju Politica u srijedu, neke baltičke i nordijske zemlje imaju plan da Ukrajini osiguraju dovoljno sredstava za prvu polovicu godine, čak i ako Orbán i dalje koristi veto.

Kada je riječ o mirovnim pregovorima, Zelenski je jasno poručio da će utjecaj Donalda Trumpa i dalje biti ključan. “Potrebni su nam pregovori. Podržavamo ih,” rekao je. “Ne vjerujemo Rusiji, ali vjerujem da Amerikanci zaista žele završiti ovaj rat. Nadam se da će nam pomoći, ali potrebniji je pritisak na Rusiju, a ne na mene.”

Njegove izjave dolaze tjedan dana nakon što je Trump ponovno izrazio frustraciju Zelenskijem, rekavši Politicu da ukrajinski predsjednik mora “pojačati igru” i postići dogovor. Trump je sugerirao da više vjeruje u Putinovu spremnost na primirje nego u Zelenskievu, bez navođenja dokaza za svoju tvrdnju. “Mislim da je Putin spreman na dogovor,” rekao je.

Od povratka u Bijelu kuću u siječnju 2025. godine, Trump je alarmirao Kijev i njegove europske saveznike ponavljanim istupanjem na Putinovu stranu, nazivajući Zelenskia “diktatorom” i kriveći ga za početak rata, iako je Rusija nepozvanim napadom u veljači 2022. prvi započela sukob. Unatoč tome, pregovori s Trumpovim izaslanicima u prosincu sugerirali su da je SAD spreman pružiti određene sigurnosne garancije Ukrajini, koje bi osigurale svaki mirovni sporazum. No Zelenski kaže da još uvijek nema detalja o tome kako bi te garancije izgledale.

“Budimo iskreni. Za nas je to vrlo važno, ali nemamo jasan odgovor,” rekao je. “Predsjednik Trump mi je rekao: ‘Vjeruješ li da naše sigurnosne garancije mogu biti snažnije od NATO-a?’ Rekao sam: ‘Da, ovisi o vama danas. Ovisi o vama, gospodine predsjedniče. Neka Bog da da ćemo imati snažnije garancije nego NATO. Ali što će biti nakon vas? I što će biti nakon mene?’” Zelenski je naglasio da sigurnosne garancije zahtijevaju odobrenje nacionalnih parlamenata i američkog Kongresa kako se ne bi mogle poništiti u budućnosti.

Trump je više puta tvrdio da Zelenski nema “karte” u pregovorima s Rusijom, no prošlog tjedna dinamika se promijenila nakon Trumpove odluke da pokrene sustavnu vojnu akciju protiv Irana. Zelenski je potvrdio da šalje timove stručnjaka za dronove u Zaljev kako bi pomogli američkim saveznicima u obrani od iranskih napada bespilotnim dronovima Shahed, koje Rusija već četiri godine koristi protiv Ukrajine.

Zelenski se nada osigurati američke rakete najvišeg ranga PAC-3 za sustave protuzračne obrane Patriot, ali se istodobno brine da će zalihe biti ograničene jer ih američka vojska koristi za obranu Zaljeva. “Još nije postignut konačan dogovor, a svaka pregovaračka faza bit će osjetljiva,” rekao je Zelenski, priznajući da je Trump u pravu kada kaže da “mrzi” Putina. “Naravno, mislim da se mrzimo,” rekao je. “U tome [Trump] ima pravo. Ne u svemu.”

Zelenski se također suočava s izazovom održavanja potpore europskih saveznika, uslijed sukoba s Orbánom. Mađarska i Slovačka zadržavaju ranije dogovoren zajam od 90 milijardi eura za jačanje ukrajinske ekonomije i obrambene industrije u nadolazećim godinama. “Mi i Europa, svima nam treba Plan B,” rekao je Zelenski. “Naši europski partneri i pravi prijatelji znaju da ne branimo samo ukrajinske vrijednosti, već slobodu cijele Europe.”

Na pitanje je li pretjerao u svojoj nedavnoj, navodno prijetećoj izjavi prema Orbánu, Zelenski je odgovorio da “diplomatska šutnja” nije posebno korisna u odnosu na mađarskog premijera. Predsjednik Ukrajine uputio je oštru kritiku Orbánu zbog pokušaja blokade i poništavanja sankcija Rusiji, optuživši ga za “ucjenu” oko EU zajma.

Mađarska i Slovačka žele da Zelenski popravi ključni naftovod Druzhba, kojim ruska nafta prolazi kroz Ukrajinu prema njihovim zemljama. Orbán tvrdi da Zelenski namjerno odgađa popravke iz političkih razloga, no ukrajinski predsjednik ističe da je problem Orbán, a ne naftovod, koji je oštećen ruskim bombardiranjem.

“Premijer Mađarske je ‘prijatelj’ i ‘strateški partner’ Rusije, te Putinov ‘saveznik’,” rekao je Zelenski. “Stoji na strani ruskog vođe. Radi isto, blokira sve za Ukrajinu. Samo jedno danas ne radi – ne napada naše teritorije raketama ili dronovima,” dodao je. “Ali blokira sredstva za Ukrajinu, oružje za Ukrajinu i protivi se članstvu Ukrajine u EU. I dijeli ruske narative. On to radi osobno.”