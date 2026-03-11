Naši Portali
AMERIČKA NAPETOST RASTE

Trump odbacuje strahove: Hoće li Iran zaista napasti SAD

Foto: Tom Williams
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
11.03.2026.
u 20:32

Glasnogovornici FBI-a, policijske uprave Los Angelesa, guvernera Kalifornije i gradonačelnika Los Angelesa još nisu odgovorili na zahtjev za komentar

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je u srijedu da nije zabrinut da će doći do napada na američko tlo, nakon što je FBI ranije upozorio da bi iranski dronovi mogli pogoditi zapadnu obalu SAD-a, izvijestio je ABC News. SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran prije gotovo dva tjedna, dovodeći rat u regiju Perzijskog zaljeva. Teheran je izveo uzvratne napade kao odgovor na napade u kojima su ubijeni visoki iranski dužnosnici, uključujući vrhovnog vođu Islamske Republike.

Upitan u srijedu je li zabrinut da bi Iran mogao odvesti svoju odmazdu korak dalje pokretanjem napada na američko tlo, Trump je novinarima rekao: "Ne, nisam." ABC News je izvijestio da je FBI upozorio policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao uzvratiti na američke napade lansiranjem dronova na zapadnu obalu.

„Nedavno smo dobili informacije da je Iran od početka veljače 2026. navodno namjeravao izvesti iznenadne napade bespilotnim letjelicama s neidentificiranog plovila uz obalu Sjedinjenih Država, ponajprije u Kaliforniji, protiv nepoznatih ciljeva, u slučaju da SAD izvede napade na Iran“, napisao je FBI u upozorenju distribuiranom krajem veljače, prema ABC Newsu. „Ne posjedujemo dodatne informacije o vremenu, metodi, meti ni počiniteljima ovog navodnog napada.“

Glasnogovornici FBI-a, policijske uprave Los Angelesa, guvernera Kalifornije i gradonačelnika Los Angelesa još nisu odgovorili na zahtjev za komentar. Reuters je ranije ovog mjeseca izvijestio da bi Iran i njemu odane skupine mogle ciljati SAD napadima kao odgovor na američke napade.

U procjeni prijetnje koju je izradio ured za obavještajne poslove i analizu pri ministarstvu domovinske sigurnosti navodi se da Iran i njegovi posrednici "vjerojatno" predstavljaju prijetnju ciljanih napada na Sjedinjene Države, iako je fizički napad velikih razmjera malo vjerojatan.

FOTO Od vaza i svijeća za groblje do uskršnjih dekoracija: Ove se stvari Actionu prodaju za euro i manje
