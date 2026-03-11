Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INTERVJU: DR. IGOR GOŠEV

Mehaničkim potporama srca nekoga tko ima od 10 do 12 godina života dovodimo do 30

Autor
Valentina Wiesner
11.03.2026.
u 15:42

Voditelj transplantacije srca i mehaničke cirkulacijske potpore u Newark Beth Israel Medical Centeru u New Jerseyju u SAD-u

Newark Beth Israel Medical Center u New Jerseyju upravo je proslavio 50. manje invazivnu implantaciju mehaničke pumpe, od kojih 44. bez zaustavljanja rada srca – uveo ju je njihov voditelj transplantacije srca i mehaničke cirkulacijske potpore, zagrebački student i specijalizant dr. Igor Gošev. Razgovor koji smo vodili trajao je satima, iz jednostavnog razloga: morali smo ga prekinuti svaki put kad bi dr. Gošev morao intervenirati i dati upute za svoje pacijente na intenzivnoj skrbi.

Prije tjedan dana razgovarala sam s vašim prijateljem Vladimirom Ivkovićem koji je, kao i vi, ugledni znanstvenik u Americi, na području medicine. Ili ste obojica već američki znanstvenici? Kako se vi osjećate? Doživljavam se kao hrvatski znanstvenik u Americi. Kod kuće i dalje govorimo hrvatski – kažu da je to ona "crta razgraničenja". I dalje sanjamo na hrvatskom. Lijepo je biti znanstvenik u Americi jer su mogućnosti doista velike, ali treba vremena, rada i ustrajnosti da čovjek izgradi ime i povjerenje. Posebno se veselim što sam nakon dugih godina predanog rada uspio doći na vrh i ostati vjeran svojim korijenima.

Ključne riječi
kirurgija zatajenje srca transplantacija srca Igor Gošev

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!