Mehaničkim potporama srca nekoga tko ima od 10 do 12 godina života dovodimo do 30

Newark Beth Israel Medical Center u New Jerseyju upravo je proslavio 50. manje invazivnu implantaciju mehaničke pumpe, od kojih 44. bez zaustavljanja rada srca – uveo ju je njihov voditelj transplantacije srca i mehaničke cirkulacijske potpore, zagrebački student i specijalizant dr. Igor Gošev. Razgovor koji smo vodili trajao je satima, iz jednostavnog razloga: morali smo ga prekinuti svaki put kad bi dr. Gošev morao intervenirati i dati upute za svoje pacijente na intenzivnoj skrbi.



Prije tjedan dana razgovarala sam s vašim prijateljem Vladimirom Ivkovićem koji je, kao i vi, ugledni znanstvenik u Americi, na području medicine. Ili ste obojica već američki znanstvenici? Kako se vi osjećate? Doživljavam se kao hrvatski znanstvenik u Americi. Kod kuće i dalje govorimo hrvatski – kažu da je to ona "crta razgraničenja". I dalje sanjamo na hrvatskom. Lijepo je biti znanstvenik u Americi jer su mogućnosti doista velike, ali treba vremena, rada i ustrajnosti da čovjek izgradi ime i povjerenje. Posebno se veselim što sam nakon dugih godina predanog rada uspio doći na vrh i ostati vjeran svojim korijenima.