VIDEO Hrvatska će Mađarima morati platiti čak 272 milijuna dolara!

Danas u vijestima Igora Bobića: Oko 28.000 dolara zateznih kamata dnevno plaćat će Hrvatska mađarskom MOL-u bude li se odugovlačila isplata nakon što je sud u SAD-u odbio još jednu žalbu na odluku o arbitraži. MOL je tvrdio da mu je Hrvatska nanijela štetu jer nije poštovala koruptivni ugovor Ive Sanadera o preuzimanju plinskog biznisa od Ine i 2022. godine Hrvatskoj je naloženo plaćanje 184 milijuna dolara odštete, uz zatezne kamate od 2014. to je naraslo do 236 mil. dolara, no Vlada u priopćenju nije navela da bi zbog kamata MOL-u trebalo ići 272 mil. dolara. Čak 35 ljudi priveo USKOK, bankar iz zagrebačkog Španskog i dva posrednika sređivali kredite za 10 posto provizije. U Erste Banci kažu da su sve prijavili 2024. Trump izjavio da će rat završiti "uskoro" jer "praktički više nema što za ciljati". NY Times piše da prvi rezultati istrage pokazuju da je SAD kriv za napad na iransku školu u kojem je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece.