Šef Pentagona spiskao milijarde dolara na jastoge, odreske, namještaj, naljepnice...

Pentagon je potrošio više od 93 milijarde dolara prošlog rujna, a velik dio tog iznosa otišao je na skupu hranu, glazbene instrumente i tehnologiju, prenosi Daily Mail. To veliko trošenje dogodilo se uoči onoga što se za državne agencije naziva "Amazon Prime Day“, jer moraju potrošiti ostatak svojih godišnjih proračuna ili izgubiti sredstva do 30. rujna. Stoga je logika "iskoristi ili izgubi" Peta Hegsetha bila da se 93, 4 milijarde dolara potroši u rujnu. Agencija za nadzor državne potrošnje Open the Books istaknula je kako je to najviši iznos koji je neka agencija potrošila u jednom mjesecu. Više od polovice tog iznosa, 50 milijardi dolara, potrošeno je u posljednjih pet radnih dana u mjesecu.

Cilj je bio potrošiti proračun Pentagona koji je iznosio 849,8 milijardi dolara, a koji je donijela administracija Joea Bidena. Velik dio novca potrošen je na hranu, samo u rujnu Pentagon je kupio aljaškog kraljevskog raka u vrijednosti većoj od 2 milijuna dolara. Potrošili su više od 15 milijuna dolara na ribeye odreske, 6,9 milijuna na repove jastoga, 1 milijun na losos i 26.000 dolara za stolove za pripremu sushija. Hegseth nije štedio ni na desertima, naime kupio je strojeve za sladoled vrijedne 124 000 dolara i krafne u vrijednosti od 140 000 dolara. Na informacijsku tehnologiju i telekomunikacije potrošeno je skoro 6 milijardi dolara. Najmanje 5,3 milijuna dolara potrošeno je samo u Apple Storeu, uključujući 400 potpuno novih iPada u vrijednosti od 315 000 dolara.

S proračunom Pentagona za načelnika stožera zrakoplovstva kupljen je klavir Steinway vrijedan 98 000 dolara. Kupljena je i posebna flauta proizvođača Muramatsu, čija je vrijednost 22 000 dolara. Pentagon je, iz nepoznatih razloga, kupio i naljepnice s likovima iz crtića Dora istražuje i Patrolne šape. Na to je potrošeno preko 3 000 dolara. Još jedan velik trošak bio je namještaj za različite objekte Ministarstva obrane, na što je potrošeno ukupno 225,6 milijuna dolara. Među najvećim kupnjama bilo je 60 719 dolara za stolice tvrtke Herman Miller, dok je još 12 540 dolara potrošeno na stalke za košare s voćem. Zanimljivo je da je, iako je Donald Trump naglašavao kupnju američkih proizvoda, najmanje 6,6 milijardi dolara potrošeno kod stranih vlada i kompanija. Ukupna potrošnja bila je 18% veća nego 2024., kada je Pentagon u rujnu potrošio 79,1 milijardu dolara.

Praćeni iznos ne uključuje plaće zaposlenika Pentagona i odnosi se samo na novac isplaćen vanjskim organizacijama i vladama. Popis luksuznih kupnji izazvao je brojne kritike. Ove godine Kongres je Pentagonu odobrio proračun u iznosu od 839 milijardi dolara. Potrošnja ministarstva obrane našla se u središtu pozornosti nakon što su Donald Trump i Pete Hegseth izveli napade na Iran. Administracija Donalda Trumpa često je bila pod pritiskom da objasni koliko su te operacije koštale.

Ministarstvo rata objavilo je pregled korištenih sredstava i ciljeva u prvih 72 sata operacije "Epic Fury“, no državni dužnosnici nisu otkrili točan trošak vojnih aktivnosti. Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) je analizirao dokumente Ministarstva rata procjene Kongresnog proračunskog ureda i izjave dužnosnika kako bi procijenio troškove operacije. Studija je pokazala da je SAD potrošio oko 3,7 milijardi dolara, odnosno 891 milijuna dolara dnevno, na ratne aktivnosti u prvih 100 sati operacije Epic Fury.

Najveći trošak odnosi se na streljivo. CSIS procjenjuje kako je 3 milijarde dolara potrošeno samo na streljivo, koje nije bilo predviđeno u proračunu. Borbeni gubici i šteta na infrastrukturi iznosili su 359 milijuna dolara, također neplaniranih u proračunu Ministarstva rata.

Na kraju, operativni i logistički troškovi iznosili su 196,3 milijuna dolara, uključujući 18,3 milijuna koji su već bili predviđeni u proračunu. Te procjene pokazuju da je Ministarstvo rata potrošilo približno 3,54 milijarde dolara neplaniranih sredstava u prvih 100 sati rata u Iranu. Kongres je prošle godine odobrio obrambeni proračun od 900 milijardi dolara.