“VIRIBUS UNITIS” U BAD HOMBURGU

Pripadnici Specijalnih postrojbi Hrvatske vojske ovogodišnji su gosti Večernjakove domovnice

Fenix Privatni arhiv MRJ
VL
Autor
Dario Holenda
11.03.2026.
u 22:28

Hrvatske branitelje u Bad Homburgu predstavljati će časnici HV-a Anđelko Đerek, Nediljko Kadija, Renato Batur, Vito Ćavar, Mara Rimac Jukić, Dalibor Čović, Boris Durlen i Anđelko Gelo

Večernjakova domovnica ove će godine ugostiti hrvatske branitelje časnike HV-a, najbolje od najboljih, pripadnike Specijalnih postrojbi Hrvatske vojske koji su djelovali pod znakom i sloganom "Viribus Unitis" čiji je utemeljitelj bio general zbora Ante Roso. Hrvatske branitelje u Bad Homburgu predstavljati će časnici HV-a Anđelko Đerek, Nediljko Kadija, Renato Batur, Vito Ćavar, Mara Rimac Jukić, Dalibor Čović, Boris Durlen i Anđelko Gelo.

Riječ je o časnicima koji su djelovali u više različitih specijalnih postrojbi HV: Bojna "Zrinski", Bojna "Kralj Tomislav", Bojna "Frankopan", Bojna "Matija Vlačić", Bojna "Ban Jelačić", SP GSHV "Alpha" i Pukovnija "Bruno Bušić" HVO. Ovi časnici su bili uz generala Antu Rosu u ratu i miru sve do njegova odlaska u vječnost.

Anđelko Gelo, Mara Rimac Jukić i Neno Kadija
Foto: Fenix

Sve specijalne postrojbe Hrvatske vojske djelovale su pod jedinstvenim znakom "Viribus Unitis", koji simbolizira zajedništvo i snagu, s prepoznatljivom "zelenom beretkom" i pod zapovjedništvom generala zbora Ante Rose, čovjeka koji se među prvima vratio iz francuske Legije stranaca braniti svoju Domovinu.

Specijalne postrojbe HV-a bile su okosnica otpora velikosrpskoj agresiji u Domovinskom ratu, djelovali su na svim ratištima u Hrvatskoj, od Vukovara, Osijeka, Pakraca, Plitvica, Gospića, Zadra i Dubrovnika do hrvatskih krajeva u BiH.

U Domovinskom ratu poginulo je 76 pripadnika specijalnih postrojbi. Očuvanje istine o Domovinskom ratu i skrb o hrvatskim braniteljima stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima danas je nit vodilja braniteljskih udruga.

Umirovljeni pripadnici specijalni postrojbi, kako nam je rekao pukovnik u miru Anđelko Đerek, planiraju otvoriti radno-duhovni kamp za hrvatske branitelje i njihove obitelji koji će nositi ime po znamenitom hrvatskom generalu Anti Rosi.

