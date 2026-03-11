Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VOJNA PRATNJA BRODOVA

G7 razmatra vojnu pratnju brodova u Zaljevu

French President Emmanuel Macron chairs a video conference of G7 leaders
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
1/3
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
11.03.2026.
u 22:32

Emmanuel Macron sazvao je sastanak G7 zbog utjecaja američko-izraelskog rata protiv Irana na rast cijena energije

Čelnici skupine zemalja G7 - Sjedinjenih Država, Kanade, Japana, Italije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske - dogovorili su se ispitati mogućnost pružanja pratnje brodovima kako bi mogli slobodno ploviti u Perzijskom zaljevu, navodi se u izjavi predsjedništva G7 u srijedu.

Izjava je objavljena nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao telefonski sastanak s čelnicima G7 kako bi razgovarali o američko-izraelskom ratu protiv Irana i njegovom utjecaju na rastuće cijene energije. „U tom smislu, osnovana je radna skupina za istraživanje mogućnosti pratnje brodova kada su ispunjeni odgovarajući sigurnosni uvjeti, a to će se dogoditi uz pristup brodarskim tvrtkama, prijevozničkim tvrtkama i osiguravateljima“, navodi se u izjavi.
FOTO Nema čega nema: Zagrepčani 'opkolili' prvi Action, evo što se sve ondje može kupiti
French President Emmanuel Macron chairs a video conference of G7 leaders
1/53
Ključne riječi
kriza brodovi Emmanuel Macron G7

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!