FBI upozorio: Iran bi mogao napasti Kaliforniju

FBI u posljednjih nekoliko dana uputio je lokalnim policijskim upravama u Kaliforniji upozorenje o mogućem napadu dronovima koji bi mogli biti lansirani s nepoznatih plovila uz zapadnu obalu Sjedinjenih Država. Ova obavijest temelji se na obavještajnim informacijama prikupljenim od početka veljače, a lokalne vlasti su je primile krajem prošlog mjeseca, izvještava ABC News.

"Prema informacijama koje smo nedavno dobili, Iran je od početka veljače 2026. navodno namjeravao izvesti iznenadni napad bespilotnim letjelicama s neidentificiranog plovila uz obalu Sjedinjenih Država", stoji u biltenu u koji je ABC News imao uvid. "Napad bi bio usmjeren na neodređene ciljeve u Kaliforniji, a izveo bi se u slučaju američkih udara na Iran. Nemamo dodatnih informacija o vremenu, načinu, meti ili počiniteljima ovog navodnog napada."

Upozorenje dolazi u trenutku kada američka administracija provodi vojne operacije protiv Irana, na koje Teheran već reagira napadima dronovima na Bliskom istoku. Lokalni ured FBI-a u Los Angelesu odbio je komentirati, dok iz Bijele kuće zasad nije stigao nikakav odgovor.

Osim iranske prijetnje, američki obavještajci ukazuju i na sve češću uporabu dronova od strane meksičkih narkokartela, što također izaziva zabrinutost da bi tehnologija mogla biti korištena za napade na američke vojne i sigurnosne snage duž granice s Meksikom. "Nepotvrđeno izvješće ukazuje na to da su neidentificirani vođe meksičkih kartela odobrili napade bespilotnim letjelicama s eksplozivom na američke snage sigurnosti i vojno osoblje duž granice SAD-a i Meksika", navodi se u biltenu iz rujna 2025. godine.

Dokument dodatno upozorava da bi "takva vrsta napada na američko osoblje ili interese unutar Sjedinjenih Država bila bez presedana, no predstavlja vjerojatan scenarij, iako karteli obično izbjegavaju poteze koji bi privukli neželjenu pozornost ili odgovor američkih vlasti."

John Cohen, suradnik ABC Newsa i bivši šef obavještajne službe u Ministarstvu domovinske sigurnosti, komentirao je potencijalnu opasnost: "Znamo da Iran ima značajnu prisutnost u Meksiku i Južnoj Americi. Imaju veze, imaju dronove, a sada imaju i motiv za izvođenje napada", izjavio je Cohen.

"FBI je pametno postupio objavivši ovo upozorenje kako bi se savezne države i lokalne vlasti mogle bolje pripremiti i odgovoriti na ovakve prijetnje. Ovakve su informacije od presudne važnosti za snage sigurnosti." Iako FBI-jevo upozorenje ne precizira kako bi plovila mogla prići američkoj obali, stručnjaci već dulje vrijeme upozoravaju da bi oprema za napade mogla biti unaprijed postavljena, bilo na kopnu ili na moru, u slučaju američko-izraelskih udara na Iran.