Američka obavještajna služba otkrila Putinov plan: Želi sukob prenijeti na još jedno područje

Danas je 77. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina je objavila u utorak da su njezine snage vratile pod svoj nadzor sela sjeverno i sjeveroistočno od Harkiva i počele kontraofenzivu koja bi mogla donijeti preokret i ugroziti rusku prednost.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je malteškim zastupnicima da Ukrajina, unatoč molbama, nije dobila količinu oružja koja bi joj bila potrebna da deblokira opsadu Mariupolja i oslobodi grad. Zelenski kaže da branitelji i dalje nastavljaju s otporom u tvornici Azovstal. Sjedinjene Države vjeruju da se ruski predsjednik Vladimir Putin priprema za dugotrajan sukob s Ukrajinom i da ruska pobjeda u Donbasu, regiji na istoku zemlju, možda neće završiti rat, rekla je direktorica američke Nacionalne obavještajne direkcije Avril Haines.

Ključni događaji:

VIDEO Japan proširio sankcije Rusiji, Ukrajinci: Rusi i dalje uništavaju tvornicu Azovstal

Tijek događaja:

07:39 - Sjedinjene Države vjeruju da se ruski predsjednik Vladimir Putin priprema za dugotrajan sukob s Ukrajinom i da ruska pobjeda u Donbasu, regiji na istoku zemlju, možda neće završiti rat, rekla je direktorica američke Nacionalne obavještajne direkcije Avril Haines u utorak.

"Procjenjujemo da se predsjednik Putin priprema za dugotrajan sukob u Ukrajini kojim će nastojati postići svoje ciljeve i izvan te regije", rekla je Haines zastupnicima u Kongresu.

Vladimir Putin želi prenijeti sukob u Pridnjestrovlje, područje Moldavije koje se odcijepilo 1990., istaknula je. Dodala je da Putin računa s time da će odlučnost zapadnih zemalja s vremenom popustiti, a kako se sukob bude nastavljao strahuje se u kojem će se smjeru razvijati idućih mjeseci.

"Uzevši u obzir da se danas Putinove ambicije razilaze s ruskim trenutačnim konvencionalnim vojnim sposobnostima, lako je moguće očekivati idućih mjeseci nepredvidiv razvoj događaja koji bi mogao eskalirati".

Rat je sada u zastoju, rekao je čelnik američke Obrambene obavještajne agencije (DIA).

"Rusi ne pobjeđuju, Ukrajinci ne pobjeđuju i nastao je pomalo zastoj", rekao je general pukovnik Scott Berrier, čelnik DIA-e.

"I dalje mislimo da predsjednik Putin neće odobriti uporabu nuklearnog oružja osim ako ne ocijeni da postoji egzistencijalna prijetnja za državu ili ruski režim", dodala je Haines.

VIDEO Isplivao je intervju Vladimira Putina u kojem je otkrio razlog zašto nikada ne govori o svojoj djeci

07:32 - Pukovnija Azov, ukrajinska vojna postrojba, objavila je šokantne fotografije ranjenih ukrajinskih vojnika koji se nalaze u čeličani Azovstal u Mariupolju. Brojni vojnici ostali su bez ruke ili noge, nalaze se u nehigijenskim uvjetima i nije im dostupna odgovarajuća skrb. Azov poziva na hitnu evakuaciju tih vojnika te ističe kako su oni branili "Ukrajinu po cijenu vlastitog zdravlja".

>> OPŠIRNIJE

07:30 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva navodi da bi Rusija mogla dominirati sjeverozapadnim Crnim morem ako "učvrsti svoju poziciju na Zmijskom otoku sa strateškom protuzračnom obranom i krstarećim raketama obalne obrane".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/DjNroJk7jh



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iFMlDEKM4T