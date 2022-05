Rusija optužila Ukrajinu za granatiranje Belgoroda, Kličko: Kijev je Rusima još uvijek glavna meta

Danas je 78. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinci su objavili da su oslobodili još jedan dio Harkiva. Ukrajinska regija Herson, koju je okupirala Rusija, planira zatražiti od ruskog predsjednika Vladimira Putina da je uključi u sastav Rusije, izvijestila je ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na dužnosnika tamošnje proruske uprave. Ukrajinsko vojno vodstvo odbacilo je mogućnost spašavanja svojih branitelja iz čeličane Azovstal u opkoljenom Mariupolju ofenzivom protiv ruskih vojnika jer bi to stajalo mnogo ljudskih života. "Takva operacija deblokade zahtijevala bi velik broj vojnika jer su ukrajinske snage udaljene 150 do 200 kilometara", rekao je zamjenik glavnog stožera Oleksij Hromov.

- Da je Ukrajina bila članica NATO-a prije rata, ne bi rata bilo - kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je i da je Ukrajina spremna nastaviti pregovore dok god ne bude prekasno. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres kazao je da će doći vrijeme kada će se održati mirovni pregovori, ali u ovom trenutku on smatra da se neće dogoditi u bližoj budućnosti.

Ključni događaji:

VIDEO Šokantne fotografije ranjenih vojnika u Azovstalu: 'Svijet mora vidjeti uvjete u kojima se nalaze'

Tijek događaja:

06:35 - Nakon što je Zastupnički dom Sjedinjenih Država odobrio 40 milijardi dolara pomoći Ukrajini, Volodimir Zelenski zahvalio im se u svom novom video obraćanju.

- Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Država izglasao je novi i značajan paket podrške našoj državi i globalnoj demokraciji. Gotovo 40 milijardi dolara. Uskoro će se održati drugo glasovanje u američkom Senatu. Ovu odluku potom će potpisati predsjednik Biden i ona će stupiti na snagu. Zahvalan sam narodu Amerike i svim našim prijateljima u Kongresu i administraciji na njihovoj podršci - istaknuo je Zelenski.

06:29 - Rusija je "najizravnija prijetnja" međunarodnom poretku zbog svog "barbarskog" rata u Ukrajini, upozorila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Nakon razgovora s japanskim premijerom Fumiom Kishidom, spomenula je i "zabrinjavajući pakt Moskve s Kinom", prenosi BBC.

- Ruska invazija na Ukrajinu nije samo pitanje Europe, već potresa srž međunarodnog poretka uključujući Aziju. To se ne smije tolerirati - poručio je Kishida.

Foto: /NEWSCOM Fumio Kishida, Charles Michel i Ursula von der Leyen

06:20 - Proruski hakeri napali su web stranice nekoliko talijanskih institucija, uključujući i gornji dom talijanskog parlamenta Senat, izvijestila je novinska agencija ANSA.

Od ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače, mnoge su zapadne vlade podigle razine uzbune u iščekivanju mogućih kibernetičkih napada na IT sustave i infrastrukturu.

06:09 - Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko zabrinut je zbog mogućnosti da ruski predsjednik Vladimir Putin upotrijebi taktičko nuklearno oružje na Kijev.

- Sigurnost je trenutno glavni prioritet... Da, naravno, brinemo i nadamo se da će nas naši ratnici braniti, ali rizik je i dalje prisutan i bez naših partnera, bez Sjedinjenih Država i europskih zemalja ne možemo preživjeti - rekao je za CNN.

Također je rekao da "nema sumnje" da je glavni grad Ukrajine još uvijek "glavna meta" Rusije.

Upozorio je stanovnike koji se vraćaju u Kijev da budu oprezni. - To je vaš osobni rizik. Tako dugo traje rat u Ukrajini ne možemo dati jamstvo ni za jednog Ukrajinca - navodi.

06:05 - Rusija je optužila Ukrajinu za granatiranje Belgoroda, prenosi The Kyiv Independent.

Guverner ruske Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov izjavio je da je zbog navodnog granatiranja od strane Ukrajine jedna osoba poginula, a šestero ranjeno. Ukrajinske vlasti još nisu odgovorile na optužbe.

⚡️ Russia accuses Ukraine of shelling Belgorod, reports casualties for first time.



Governor of Russia’s Belgorod Oblast Vyacheslav Gladkov claimed that alleged shelling by Ukraine has left one dead and six wounded. Ukrainian authorities have yet to respond to the accusation.