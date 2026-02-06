Vatrogasci se oprostili od kolege: 'Dragi Damire, hvala ti na svemu što si učinio...'

Kolege su se oprostile od ubijenog Damira Novaka, poznatog karikaturista i predsjednika DVD-a Mali Mihaljevac. U objavi na Facebooku objavili su kako "s neizmjernom tugom javljamo da nas je zauvijek napustio Damir Novak, veliki čovjek, profesionalni i dobrovoljni vatrogasac, dugogodišnji predsjednik DVD-a Mali Mihaljevec, vatrogasni sudac, voditelj natjecateljskih odjeljenja i svjetski poznati karikaturist. Bio je dugogodišnji suradnik "Vatrogasnog vjesnika" u kojem nas je nasmijavao svojim britkim humorom i prepoznatljivim crtežom.

Neizbrisiv trag je ostavio u radu s najmlađima, jer su uz njegove bojanke odrasle generacije članova vatrogasnog podmlatka i mladeži. U ime Hrvatske vatrogasne zajednice glavni vatrogasni zapovjednik i svi djelatnici izražavaju iskrenu sućut obitelji, prijateljima i članovima DVD-a Mali Mihaljevec te svima koju su voljeli našeg Damira. Dragi Damire, hvala ti na svemu što si učinio za hrvatsko vatrogastvo", stoji u objavi.